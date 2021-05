Baníku, najdi si svého Buchtu číslo 2! Lepší šance pro mladé než teď už nebude

Bilance ostravského křídelníka Davida Buchty (21) v posledních šesti utkáních: pět gólů a tři asistence. Ty brďo! Odchovanec Baníku ukazuje, že FCB si stále umí vychovat šikovné hráče, jen to chce dostat důvěru a pak jej podržet. Buchta, ale třeba i Filip Kaloč to bohatě splácí. Už je však na čase pomalu hledat a zařazovat další.

Trenéři mládeže i profesionálních týmů se shodují na tom, že ročník 2003 by při troše štěstí mohl navázat na hráče ze silného ročníku 1992, kteří nejdřív zazářili na EURO U19 a nyní jsou stálicemi reprezentačního áčka.

Adam Karabec s Martinem Vitíkem (Sparta) nebo Kryštof Daněk (Olomouc) už patří mezi důležité členy seniorského kádru.

Další – například Tomáš Rataj (čerstvě Bodo/Glimt), Dalibor Večerka (Opava), Antonín Kinský (Dukla) či Matěj Jurásek s Denisem Višinským a Matyášem Vágnerem (Slavia) – mají taky dobře nakročeno.

Do výčtu měl patřit i stejně starý Jakub Drozd z Baníku, jehož vytáhl loni trenér Luboš Kozel, místo toho však šikovný střední záložník jen paběrkuje.

V sobotu dopoledne hrál za béčko proti rezervě Sigmy, přestože Ostravským už v této sezoně o nic nejde a se Zlínem se mohl vyzkoušet. Zvlášť když Adam Jánoš, přímý konkurent v sestavě, ze zdravotních důvodů chyběl...

Kdy jindy dostat minutáž, když ne teď? V červenci se jede od nuly, už to nebude žádná sranda. FCB navíc slaví 100 let, takže úspěch se vyžaduje.

Případy jako Filip Kaloč a David Buchta přitom jednoznačně ukazují, že to jde. A že se to vyplácí. Klobouk dolů před oběma, jak rostou! Chtělo to jen jim trochu věřit.

Dalším takovým případem je Ondřej Kukučka, byť ještě o rok mladším. Tak dlouho čekal na jarní příležitost, až si přetrhl zkřížený vaz v koleni. Obrovská škoda, pro něj malá tragédie. Snad se dá ve vyhlášené klinice v Regensburgu brzy do kupy.

Další supertalent – Daniel Šmiga – zase dostal proti Fastavu jen dvě minuty... Proti týmu, jenž směrem dozadu vyloženě hořel a na který chtělo druhým hrotem po boku Tomáše Zajíce vytvořit tlak ještě mnohem dřív.

Mladí si samozřejmě musejí šanci zasloužit, ale rovněž je třeba s nimi dobře pracovat a usměrnit je.

Tak aby někdejší mládežničtí reprezentanti ročníku 2002 – Vojtěch Wojatschke, Jakub Tamajka, Timofej Barkov či Josef Knedla – v tichosti nekončili ve Frýdku-Místku či dokonce ve Vratimově...

Jedině tak totiž vynikající ostravská infrastruktura bude dávat smysl. Takže – Baníku, najdi si svého Buchtu číslo 2. Věř, že fanoušky netěší nic víc než právě famózní forma vlastního odchovance. A troufám si tvrdit, že to hřeje u srdce i majitele Václava Brabce.