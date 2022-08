Vrba prokázal trenérský cit. Druhý poločas v Ďolíčku je opatrnou nadějí

KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Velmi málo pozitiv se zatím najde na začátku sezony v Baníku. Jediný bod a tři špatné poločasy jsou toho důkazem. Dosti rozpačitý úvod ročníku ze strany ambiciózního slezského celku, který fanoušky rozhodně nepotěšil. Co však jeho příznivcům mohlo udělat radost, je druhá půle bláznivého zápasu v Ďolíčku, kde Ostravští remizovali 3:3. Bod zajistily tahy trenéra Pavla Vrby.

Reklama na fotbal, obrovské nervy pro oba kouče. Utkání Bohemians-Baník (3:3) bavilo devadesát minut. Zatímco v první půli byli hosté zralí na ručník, v té druhé nebyli daleko od plného bodového zisku.

Důvody rapidní změny a ostravského zlepšení? Cit Pavla Vrby a povedené tahy, které se od tak zkušeného trenéra očekávají. Proto po něm na Bazalech tak dlouho toužili.

Nešlo přitom pouze o „jednoduchá“ střídání ve stylu kus za kus, ale o promyšlené a správně riskantní nuance.

První: vytáhnutí dvacetiletého obránce Karla Pojezného rovnou po svalovém zranění, pro kterého šlo ve vyhecovaném prostředí o ligovou premiéru za FCB. Žádné obavy. Konstruktivní levák přispěl k přesnější kombinaci.

Bohemians - Baník: Nepříčetný Vrba sjel sudího Video se připravuje ...

Druhý: Pojezný nestřídal stopera, ale záložníka Daniela Tetoura. A právě na jeho post do středu pole se vysunul Jakub Pokorný. Klasická šestka pomohla, zpevnila důležitý prostor, už nešlo o průchoďák. Pokorný se navíc solidně dotahoval i nahoru do útočné fáze, viz dvě zakončení.

Třetí: Gigli Ndefe, bek s dřív takřka neotřesitelnou pozicí, má nově minimálně stejně kvalitní konkurenci v Muhammedu Sannehovi. Vrba to vycítil už po přípravě a Gambijce vytáhl do FORTUNA:LIGY po dlouhých čtrnácti měsících. Sanneh vrátil důvěru (nejen) gólovým centrem.

A začtvrté: kouč trefil i nasazení Muhameda Tijaniho, jenž zařídil po africké spolupráci vyrovnání.

Tohle už nebyla náhoda, ale trenérský cit, díky kterému Vrba v minulosti sklízel úspěchy a který by měl třeba oproti nezkušeným předchůdcům nyní pravidelně uplatňovat v Baníku.

Teď ještě odstranit strašidelné chyby, aby nemusel brankář Jan Laštůvka zachraňovat mužstvo několika výbornými zákroky, porazit doma Zlín a na tři bídné poločasy by se mohlo pomalu zapomenout. Byť ideální by samozřejmě bylo se z nich poučit a neopakovat.

Druhá půle ve Vršovicích je opatrnou nadějí na lepší zítřky.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 6. Hronek, 18. Květ, 22. Křapka Hosté: 5. Kuzmanović, 49. Ji. Klíma, 79. Mu. Tijani Sestavy Domácí: Valeš – M. Dostál, Hůlka, Köstl, Křapka – Hronek, Květ (84. Mužík), Jindřišek (C), Petrák (84. Jánoš), Kovařík (76. Nový) – Puškáč (76. Koubek). Hosté: Laštůvka (C) – Ndefe (46. Sanneh), Frydrych, Pokorný, Fleišman (74. Smékal) – Jaroň (64. Šehić), Kaloč, Tetour (46. Pojezný), Kuzmanović (64. Mu. Tijani), Buchta – Ji. Klíma. Náhradníci Domácí: Bačkovský, Bartek, Beran, Jánoš, Koubek, Mužík, Krch, Nový, Vilotić, Novák Hosté: Letáček, Chlumecký, Pojezný, Sanneh, Šehić, Boula, Budínský, Smékal, Tijani Karty Domácí: Hronek, Petrák Hosté: Laštůvka, Sanneh, Frydrych, Vrba Rozhodčí Klíma – Nádvorník, Machač Stadion Ďolíček, Praha-Vršovice Návštěva 6 012 diváků