Záchrana (takřka) splněna. Teď by měl Baník vytáhnout Hrubého a spol.

BLOG MICHALA KVASNICI | Čtyři kola před koncem nadstavby drží Baník díky pohodové výhře nad Brnem (4:0) sedmibodový náskok na barážové příčky. Jinak řečeno: Ostrava je víceméně zachráněna. Jde o formalitu, kterou Slezané brzy stvrdí. Co dál? Trenér Pavel Hapal, jenž s nejvyšší pravděpodobností povede tým i v příští sezoně, by měl zbytek května proměnit právě v přípravu na nový ročník. Co nejdřív a co nejrazantněji, jakkoli to vůči některým hráčům může být trochu kruté.

Po půlhodině bylo hotovo. Tři střely na brněnskou branku znamenaly tři góly a zároveň klid pro Baník. Zatímco Zbrojovka míří v lepším případě do baráže (možná symbolicky s Líšní), Ostravě de facto skončila sezona. Dá se říct, že záchranářskou povinnost favorit „smutné“ skupiny se šesti zoufalými členy splnil hned na první dobrou. Minimálně k ní rázně vykročil.

Slavit není co, snadný úspěch nad odevzdanou partou kouče Martina Haška nemůže napravit dojem ze zpackaného ročníku. Ale může být cenným náskokem v přípravě na novou sezonu. Nebo jinak – měl by být.

Je takřka jisté, že do ní mančaft stále povede trenér Pavel Hapal, o to snazší následující týdny z pohledu chystání se na budoucnost pro celý klub budou. Na Bazalech nikoho nečeká žádný proces poznávání, nejistota, odlišné myšlenky. Vše je víceméně dané, teď jen této výhody využít.

Jak? Zaprvé si říct, s kým z hráčů, u nichž je otazník (Laštůvka, Fleišman, Letáček, Šehič, Cadu, Tetour), pokračovat dál a s kým se rozloučit. Od toho se totiž odvíjí fáze B, a sice hledání náhrad, testování všemožných variant, zapojení mladých.

Za to, jak Slezanům pomohl Srdjan Plavšič, to sice zní drsně, ale vzhledem k Srbově blížícímu konci na Bazalech by pro FCB bylo mnohem perspektivnější co nejdříve jej suplovat Davidem Buchtou či Petrem Jaroněm. Každá minuta navíc může mít pro jejich sebevědomí vliv na startu letní přípravy v červnu.

Samozřejmostí by měl být prvoligový debut brankáře Martina Hrubého. Pokud z různých důvodů dostávali v psychicky náročných duelech přednost konkurenti, pak nyní už opravdu není na co čekat. Ostatně příležitost na to byla už v loňské nadstavbě, ale Tomáš Galásek nenašel odvahu.

Baník - Brno: Zbrojovka na kolenou, třetí gól přidává Plavšič, 3:0! Video se připravuje ...

Má odchovanec na ligu? Odpověď nikdo nezná, přitom je nutné ji najít, ať management ví, zda je žádoucí podepisovat nového gólmana odjinud. A takových otázek je více.

Je Jaroslav Svozil po třináctiměsíční pauze zpět na nejvyšší úrovni?

Nemohl by být variantou na „šestce“ Karel Pojezný, když je ve středu obrany momentálně plno?

Může být Daniel Smékal regulérní variantou na hrot, když se skauti sjíždějí na Muhameda Tijaniho a v létě kolem něj může být rušno?

Co s Muhammedem Sannehem, má smysl jej držet?

A zkusí se konečně rozestavení se třemi stopery, aktivními wingbeky a dvěma až třemi útočníky?

K tomu připočtěte šikovné kluky v béčku nebo dorostenecké devatenáctce, která hraje o titul. Ti nejlepší by si taky zasloužili čuchnout a dostat impuls do kariéry, aby neměli zaječí úmysly jako před nimi Daniel Šmiga s Ondřejem Kukučkou.

Čím dřív se takhle v Baníku začne přemýšlet a hlavně konat, tím větší je předpoklad, že sezona 2023/24 dopadne lépe než tato.