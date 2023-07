Baník bude start bolet. Zapomenout na Evropu (a Plavšiče), raději budovat

KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Všichni ho tam vidí, ale pořád ne a ne to prolomit. Ba co víc, ani se přiblížit. Baník a evropské poháry, potažmo skok mezi tuzemskou elitu rovnou za silnou trojku je každoroční téma napříč republikou. Pár dní před začátkem nové sezony opět ožívá. Chtě nechtě, protože ostravský klub má stále zvuk, fanouškovskou základnu a zejména ekonomicky silného majitele. Demonstruje to devět posil, zajímavých jmen. Jenže to už tady bylo, naposledy loni s vysněným trenérem Pavlem Vrbou. Mnohem důležitější pro FCB bude konečně vybudovat kvalitní základy.