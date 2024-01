Kaloč v Baníku 2023: from hero to zero. Jen kritická analýza posune všechny

BLOG MICHALA KVASNICI | Z nepostradatelné opory Filipa Kaloče, o kterém loni v lednu sportovní ředitel Baníku Luděk Mikloško zmiňoval potenciál lukrativního prodeje, se stal pod jedním a tím samým trenérem v Ostravě během roku 2023 pomalu nechtěný hráč na pomezí kádru. Přestup do Kaiserslauternu je vysvobozením, ale všechny strany by měly zanalyzovat chyby, aby se v budoucnu neopakovaly.

„Myslím, že i Filip cítí, že rok 2023 může být pro jeho budoucnost rozhodující. Má před sebou mistrovství Evropy jednadvacítek, kde ho čekají atraktivní zápasy proti Anglii a Německu. Kdyby se mu tato utkání podařila, věřím, že se nějaký zájemce objeví. Platí to třeba i pro Karla Pojezného nebo Peťu Jaroně,“ prohlásil před rokem v lednu na zimním soustředění v tureckém Beleku sportovní ředitel Luděk Mikloško o Kaločovi.

Zda byl rozhodující, asi ukáže až budoucnost. Že byl ale špatný, to víme už teď. A obě strany by se měly zamyslet nad tím, proč na loňský příběh pasuje označení from hero to zero. Tedy z hrdiny nulou.