Horejš, Látal... Jablonec nemá problém jen v trenérech. Pelta vyklízí pozice

Na jedné straně naděje.

Díky novým tvářím s netradičním myšlením.

Díky respektovaným klubovým legendám v managementu.

Díky vizím krátkodobým i dlouhodobým.

Díky ekonomické stabilitě.

Díky perspektivnímu kádru s potenciálem růst.

Díky výběru progresivního trenéra.

A koneckonců i díky stále reálné šanci na účast v Evropě.

Na straně druhé skepse.

Ze setrvačnosti.

Z nejisté budoucnosti.

Z finančních problémů.

Z barážové hrozby.

Aneb Liberec 2024 vs. Jablonec 2024. Dva světy, které si co nevidět začnou být čím dál víc vzdálené, protože Slovan chytá druhou mízu, zatímco regionální rival uvadá.

Proč? Je to chybou trenérů? Petra Rady, Davida Horejše a Radoslava Látala? Rozhodně nejsou z obliga, ale majitel Miroslav Pelta by si měl položit otázku, zda dělá fotbal v posledních letech dobře.

A odpovědět si upřímně, že nedělá.

Zůstaňme nejdřív u zmíněných koučů. Hlavně u jejich výběru. S Radou přišly úspěchy, pak první nervy se záchranou. Na jaře 2021 se Jablonec vyhnul baráži jen díky lepším vzájemným zápasům se čtrnáctými Bohemians. Že tým po čtyřech a půl úspěšných letech potřeboval změnu, bylo logické.

Že ale Pelta vybral Horejše, jenž vnímá fotbal i džob úplně jinak, překvapilo. Nutně to nemuselo být špatně, boss chtěl do mužstva vnést razantní impuls včetně nových prvků, aby byli hráči po stereotypním období zase zpátky na špičkách. Aby se i klub posunul zase jiným směrem.

Systémové změny si však žádaly víc než roční trpělivost. Jablonec ale Horejše odvolal a vrátil se k pragmatismu a Radoslavu Látalovi, který je zase úplně jiným typem trenéra. Má blíž k Radovi než Horejšovi, čili Pelta opět otočil kormidlem zpátky o 180 stupňů.

Podobně jako v Olomouci sportovní manažer Ladislav Minář, když Václava Jílka nahradil Látal a toho pak iracionálně hned zase Jílek. Principiálně tyhle šachy a obraty nemohou být krátkodobě úspěšné.

Zvlášť když v klubu není kvůli ekonomické situaci kdovíjaká nálada. Zpožďují se výplaty, které jsou navíc v některých případech vzhledem k výkonnosti nesmyslně přestřelené. Není výjimkou základní měsíční odměna kolem tří set tisíc korun. Oboje – jak několikaměsíční čekání na peníze, tak neadekvátní rozhazování – jde za Peltou.

A řeči typu, že hráče by měla tíživá situace naopak semknout a neměli by se na to vymlouvat, jsou mimo mísu. Chtě nechtě vám tyto záležitosti ovlivňují psychiku, což zrovna prezident klubu, jenž řeší hrozbu vězeňského trestu, dobře ví.

Když pak člověk vidí, že nejlepším na hřišti bývá i přes pohybový limit dvaačtyřicetiletý srdcař Tomáš Hübschman, může si nad manažerským počínáním na Střelnici občas ukroutit hlavu.

Přitom se Severočechům nedá upřít fakt, že stále umějí dosáhnout na zajímavé plejery, které byste čekali na jiných adresách. Ať je to zahraniční stoperské duo Nemanja Tekijaški, Haiderson Hurtado, nadějní slovenští středopolaři Dominik Hollý se Sebastianem Nebylou, fofrníci Bienvenue Kanakimana s Alexisem Aléguém z Vyškova či hroťák Matouš Krulich.

Paradoxně ani spolupráce se Spartou, která tam pravidelně posílá hráče na hostování, nepomáhá vytvořit fungující mix. A je otázkou, zda ho Pelta ještě vůbec někdy dokáže najít a vrátit Jablonec zpátky do první šestky.

Momentálně tomu nic nenasvědčuje, což se o sílící a čím dál ambicióznější konkurenci říci nedá. A nejde jen o sousední Liberec. Dál už jsou Teplice, Hradec Králové, Bohemians a další. Kdo by to byl býval před lety řekl...

Z koho by mohl Jablonec profitovat