Výstupní klauzule strašákem Baníku: Ewertonova hodnota roste, cenovka ne

BLOG MICHALA KVASNICI | Čistá práce, spokojenost na všech frontách. Baník porazil arménský Urartu pohodlně 5:1 a vykročil za postupem do třetího předkola Konferenční ligy, kde by se utkal s FC Kodaň. Děkovat může brazilskému králi Ewertonovi, který výhru režíroval. A znovu si řekl o pozornost evropských skautů.

Když na evropské scéně rozhodnete utkání bodovým příspěvkem 1+2, rezonuje to. Proti Urartu méně, než kdyby se to Ewertonovi povedlo s Kodaní, ale stejně si toho lovci produktivních šikulů všimnou. Tomu věřte.

Brazilcova hodnota, odhadovaná serverem Transfermarkt na 30 milionů korun, chtě nechtě vzroste.

Za normálních okolností by Baník jásal, jde o jeden z důležitých ukazatelů, zda klub dokáže zlepšovat hráče. A pak je efektivně zhodnocovat, viz naposledy Jiří Letáček.

Jenže případ Ewerton je jiný, přímá úměra zde nefunguje. Hodnota nového ostravského kapitána sice roste, ale cenovka nikoli.

Důvodem je výstupní klauzule v Ewertonově smlouvě, která byla podmínkou jeho přestupu na Bazaly. Je daná, neměnná. Pokud čísla ještě vylepší, třeba právě ve třetím předkole proti dánskému velkoklubu, což je úplně jiná kvalita než Arméni, může se v létě stěhovat bez výraznějšího profitu ještě jednou. Do zahraničí.

Skauti zpozorní, času na transfery do různých destinací je, bohužel pro Slezany, stále až dost. Na druhou stranu, nemít borce s číslem 32 na hřišti, možná by se blížící se konfrontace s Kodaní ani neuskutečnila. A pokud by ho FCB neměl ani v předchozím ročníku, rozhodně nezakončil sezonu na čtvrtém fleku.

I tak je třeba Ewertonův příchod brát, ať už v Baníku vydrží jakkoli dlouho. Teď si jihoamerického krále ještě užívejme na českých trávnících.