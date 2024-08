Dva odlišné světy Baníku: základ utíká zbytku. Klub může dál růst, pokud...

KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Vypuštěný souboj Matúše Rusnáka v Kodani? Neproměněné šance v obou zápasech? Nebo selhání nejzkušenějších při penaltovém rozstřelu na stadionu ve Vítkovicích? Teď už je to jedno... Ostrava se v pátek ráno probudila (i přes slunečné počasí) do pochmurné nálady. Vyřazení s dánským favoritem po takovém průběhu bolí. V „chacharech“ stále převládá smutek, vzadu v hlavě je i hrdost na to, v jakém stylu se Baník po čtrnácti letech vrátil do Evropy.