Neplánovaná Kalvachova zpráva Šádkovi. Bez kapitána je Plzeň tuctovější

KOMENTÁŘ MICHALA KVASNICI | Jsou hráči důležití, klíčoví a nepostradatelní. Do poslední kategorie spadají ti s mimořádnou výbavou, která se personálně i systémově složitě nahrazuje. Prohra Plzně v Olomouci přesně tohle řekla o Lukáši Kalvachovi. Ze zápasu ho vyřadila nemoc, Viktoria si s absencí neporadila. Přitom možná brzy bude muset. Adolf Šádek dostal na Hané cennou, leč tuze drsně vykoupenou informaci.

Všeobecně se ví, že Lukáši Kalvachovi za pět měsíců v Plzni končí smlouva a že by si kapitán rád vyzkoušel první zahraniční angažmá. Ve třiceti letech ideálně třeba v americké MLS. Asi každý by mu to za eleganci, kterou v Chance Lize poslední roky předvádí, přál.

Taky se však ví, a v pondělí se to stoprocentně potvrdilo, že bez Kalvacha má Viktoria problém. Obrovský. Střed pole bez něj není stabilní ani do defenzivní, ani do ofenzivní fáze.

Chybí celková organizace, čtení hry, otáčení těžiště ze dvou dotyků, úleva stoperům a gólmanovi s prvotní rozehrou, nenápadné zisky míčů správným vykrýváním prostorů, změny rytmu, obloučky za obranu nebo do těla hrotových útočníků, ostré standardky...

Lukáš Červ sice za poslední rok neskutečně vyrostl a právem si i vydobyl místo v základní sestavě státního trenéra Ivana Haška, ale v Plzni má díky Kalvachovi a v reprezentaci díky Tomáši Součkovi opěrné parťáky, kteří mu dodávají klid. Vyloženým špílmachrem starajícím se o výstavbu asi nikdy nebude, jeho přednosti jsou jinde. A Alexandr Sojka potřebuje čas.

Pokud se klíčový středopolař rozhodne kontrakt v Plzni neprodloužit, musí být jasnou prioritou Adolfa Šádka přivést středního záložníka. Nejpozději v létě. Zkušený manažer by však nepřekvapil, kdyby někoho koupil už teď, aby si zvykal na nové prostředí. Už to několikrát ukázal. Má na to 18 dní.