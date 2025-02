Král Kliment je zpět. Střihavka radši do útoku, tragické Pardubice do baráže

Co chce s Pardubicemi David Střihavka hrát? Způsob hry je neidentifikovatelný, přístup hráčů na pováženou. Baráž je blízko, tomuto mužstvu nepomůže ani Slavia. Nevypadá to ani, že by to Východočechům lépe běhalo než pod předchůdcem Jiřím Saňákem.