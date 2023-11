Kousnutí byl bizár a vysvětlení taky, stopka by seděla. Král trash talku je...

KOMENTÁŘ MICHALA MIKESKY | Máme tady jednu novinku, zase jsme se přiblížili světu. Jen tedy bohužel fotbalovému, ale ne hokejovému. Michal Plutnar svým zakousnutím se do Honzy Piskáčka připomněl Luise Suáreze, kterému to dřív taky párkrát ujelo. Vůbec nechápu, z čeho taková věc vyplynula, a moc by mě zajímalo, jak se při hře stane, že někoho kousnete.