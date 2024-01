Jsem šokován, že Holík volí útěk. Málo práce! A co nadváha a fyzička?

Útočník Petr Holík odchází z brněnské Komety hostovat do Zlína • Pavel Mazáč / Sport

KOMENTÁŘ MICHALA MIKESKY | Extraliga ve středu nabídne další velký den. Můžeme se těšit na souboj Sparty s Pardubicemi a každý takhle silný zápas v O2 areně je svátek. Zažil jsem ji vyprodanou a je to extrémní zážitek i pro každého hráče. Fakt, tohle je pomalu nejvíc, co si v základní části můžete přát.

Mám silnou vzpomínku na zápas z podzimu 2004, kdy jsem hrál za Pardubice a byla tam doma ještě Slavia. Nám přijelo snad pět tisíc lidí a cítili jsme se jak doma. Navíc jsme se brutálně vytáhli, Slavia vedla 3:0 a my otočili výsledek na 6:4. Tohle je opravdu den, na který nikdy nezapomenete.

Nechci říkat, že by to bylo jako Winter Classic v NHL. Ale silný večer to je a bude i teď. Plná hala, proti sobě dva super týmy. Už jen proto bude tenhle zápas masáž.

Hrozně rád bych se zeptal našeho analytika Adama Papouška, co na tenhle zápas říkají před zápasem čísla. Ale já to vidím vyloženě padesát na padesát.

Pardubice jsou konečně komplet, ale hrajete hodně zápasů, do toho Spengler Cup. Můžete spadnout trochu do rutiny, oni už potřebují, aby skončila základní část, časovala se forma a