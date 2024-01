Sparťan Kassian? Sáhnete na Chlapíka, dostanete na tlamu. Záměr je jasný

KOMENTÁŘ MICHALA MIKESKY | Extraliga má najednou hráče, který hrál v útoku s Connorem McDavidem. Jsem hodně zvědavý, co Zack Kassian ukáže, ale že bych si byl jistý, jak naši soutěž hokejově rozsvítí, to úplně nejsem. Pokud někdo odehraje přes 660 zápasů v základní části NHL a přes 40 v play off, něco to znamená. Tohle je věc, která samozřejmě táhne.