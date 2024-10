Vše na Muellera? Snad už ne. Nová hala zvýší prestiž klubu. Zbořila chápu

KOMENTÁŘ MICHALA MIKESKY | Když se podíváte na tabulku produktivity, možná budete trochu v šoku. Na špici není žádné osvědčené jméno, žádný cizinec, který by se prosadil v NHL. Vede Anthony Nellis, kterého Vítkovice přivedly před sezonou ze Spišské Nové Vsi. Začnu ale tím, že příjemným šokem je pro mě i hra Vítkovic. Sice teď dvakrát prohrály, ale jejich hokej se posunul oproti minulé sezoně.

Čekali jsme, co jim cizinci, kteří nemají nějak velkou historii v TOP ligách, přinesou. No a dodali hodně slušný „wau“ efekt. Do extraligy skočili ve velkém stylu. Anthony Nellis i Chad Yetman byli vždycky bodoví hráči. Ve svých soutěžích za mořem byli zvyklí sbírat téměř bod na zápas. Jednalo se o juniorky, NCAA a ECHL, tedy nižší farmu.

Ani jeden se ovšem neprosadil v AHL. Když říkám, že se neprosadili, znamená to, že ani trochu. AHL beru zhruba na úrovni extraligy, je to komůrka před NHL. Dařilo se jim v ECHL, rozjeli se v Evropě, Nellis na Slovensku, Yetman ve druhé švédské lize. A začátek v extralize se jim hodně povedl.

Je potřeba taky říct, že mají kus štěstí. Mají teď přesně takové to, že si jako soupeř říkáte: „Sakra, jak se to zase odrazilo k němu?“ Jste naštvaný. Jejich mužstvo je ale šťastné, že jim tam góly padají. Ale postupně dávají i hezké góly, třeba Nellis teď v Hradci, kdy tečoval puk zády k brance. Souvisí to s nabraným sebevědomím, věříte si.

Jako příjemné překvapení se dá brát i start Petera Muellera v Kometě, kdy posbíral tři body v prvních dvou zápasech. Asi všichni si pamatujeme ty nejlepší roky, kdy se Kometa rovnala Mueller.