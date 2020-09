Nahoře vidím Spartu a Třinec, zajímá mě Růžičkova přeměna

Pardubice v průběhu léta prošly změnou loga, které práskne do očí hned na první pohled • ČTK / Josef Vostárek

Mladá Boleslav půjde do nové sezony v prakticky totožných dresech jako minulý rok • BK Mladá Boleslav

Ani Plzeň se s novými dresy nepustila do žádných velkých věcí, v podobných nastupovala už v minulé sezoně • HC Škoda Plzeň

Liberec se pustil do odvážné změny, když na dres přidal dva výrazné svislé pruhy • Bílí Tygři Liberec

Liberec vstoupí do nové sezony Tipsport extraligy s novým grafickým vizuálem, který předvedli už při představení nových dresů • Bílí Tygři Liberec

Sezona bude mít jedno obrovské specifikum, COVID-19. Hodně záleží, jaký vývoj budou mít dál opatření, která pak mají dopad i na sport, takže i na hokej. Za mě je to zatím hodně zvláštní přístup politiků, kdy každou chvíli slyšíme něco jiného. Ročník extraligy můžou další jejich kroky ovlivnit určitě hodně, třeba i ukončit. Teď jsou velké nárůsty nemocných, mezi lidmi je blázinec, pro hokej může být radikální zpřísnění opatření fatální.

České Budějovice měly karanténu už dvakrát a z pozice trenéra si absolutně nedovedu představit, jak to vypadá v reálu. A když vám onemocní pět, osm, deset hráčů i v sezoně? Obrovský zásah.

Kluby a trenéři si s tím musí poradit, vymyslet, jak situaci řešit, všichni se o to snaží. Ale každopádně bude mít nemoc velký vliv na každého sportovce. Vypadnete z tréninku, nějakou dobu se do kondice zase musíte dostávat. Je to problém z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.

Krátkodobě se pak může klidně smazat kvalitativní stránka jednotlivých týmů. Je jedno, v jaké fázi sezony vás problém postihne, ale nemoc vás oslabí. A když přijde šňůra porážek? Je extrémně nepříjemná. Působí na psychiku, pokaždé je těžké vyvést mužstvo z krize. Tím spíš to ale bude těžší, pokud je problém provázen karanténou a třeba horším průběhem nemoci.

Jsem hodně zvědavý, kolik kol se odehraje. Rozjela se první liga a už se přehazují zápasy. Zatím to nevypadá šíleně, ale jsou za námi teprve dvě kola. Jak to bude vypadat ve dvacátém?

Dopředu neodhadneme, co přijde. Když zápas nestihnete dohrát za 40 dní, může být kontumovaný, v tu chvíli sportovní hledisko jde trochu stranou. Určitě má ale pro hokej smysl hrát, nejde odpískat jeden ročník. Je potřeba sezonu rozjet, držet ji, chtít ji dotáhnout, mít vítěze.

Jsem zvědavý na Hradec či Pardubice

Teď se nepadá,