Vrána ani Frolík nemají jisté MS? Říhův hodně nepovedený vtip | iSport.cz

Koho měl kouč národního týmu na mysli? Tak třeba Michaela Frolíka, Jakuba Vránu, Ondřeje Paláta či Dmitrije Jaškina. Upřímně, ani jako případný bonmot nic moc, spíš hodně nepovedený vtip, vyplývající mimo jiné z absolutní neznalosti prostředí NHL a jejího odskoku vůči ostatním soutěžím.

Takový Michael Frolík je borec ošlehaný osmi stovkami zápasů NHL, desítkami v reprezentaci, má za sebou olympijské hry, Světový pohár, světové šampionáty. To vše v pouhých 31 letech. Je to hráč velkého významu například v tom, že vezme bez reptání jakoukoli roli a zhostí se jí, pokud ne dokonale, tak nesmírně poctivě. Je to posila s velkým P.

Jakub Vrána? Pro změnu loňský držitel nejvyššího týmového ocenění, vítěz Stanley Cupu. Ve 23 letech stále velmi perspektivní hráč s výrazným potenciálem, borec z prvních dvou formací týmu Washington Capitals, někdejší velký parťák Davida Pastrňáka, oblíbený parťák Alexe Ovečkina.

Mezi Vránou a obdivovaným Pastrňákem není velký kvalitativní rozdíl, ač se to může na první pohled zdát. Jde o to, že jeden dostal lepší šanci, druhý musel projít náročnější misí. Přesto se s ní Vrána popral výborně. S mírnou nadsázkou, takový plejer má být blahořečen za příjezd po vyřazení z play off a nikoli nasměrován na nedůstojné přijímací řízení, jak se nyní děje. A po bok hráčů, kteří při vší úctě neuspěli ani v českém extraligovém play off. Jenže ti mají za sebou šňůru „zápasů“ proti Rakousku, Německu a Slovensku a trenérovi je asi líto na poslední chvíli je vyřadit. Zcela přirozený krok se Říhovi jeví nepřirozeně.

Leckdo namítne, že by zelenou pro Bratislavu rozhodně nedal Dmitriji Jaškinovi. Tady je třeba souhlasit, že v Capitals nedostal během sezony velké využití, sbíral drobky, látal díry, neměl moc zásadních příležitostí naplno předvést svůj um. Třeba tomu trochu pomohl i on sám, kdo ví. Ale bacha, loni to nebylo o moc jiné, přesto mu kouč Jandač pro turnaj v Dánsku důvěřoval a nakonec Jaškin patřil ke klíčovým hráčům, ideální borec na černou práci. Je naprosto a bez výhrad odzkoušeným hráčem, žádným nýmandem odnikud. O Ondřeji Palátovi se nemá cenu rozepisovat.

Jeden pohled lze svým způsobem pochopit. Postup Miloše Říhy může zavánět spravedlností v tom smyslu, že nechce nikomu nic slibovat a až na místě při finálním testu v Brně zhodnotí, kdo jakou aktuální formu má. Během tří zápasů. Budiž.

Realita je však trochu jiná. Vrána, Frolík a spol. jsou v tomhle castingu v těžké nevýhodě. Půjdou do akce z voleje, rovnou na široké hřiště, aniž by znali trenéry a jejich vidění hokeje. Doufám, že hlavnímu kouči co nejrychleji dojde, že zmínění hráči jsou výkonnostně o dost dál než příslušníci barev Zlína, Sparty či Boleslavi (pánové prominou, nic proti nim). Proto Vránové hrají nejlepší ligu světa a neciví v české extralize.

Jen potřebují trochu obyčejné lidské důvěry a čas na rozkoukání. Vlastně o dost méně času, než dostal kouč Říha.