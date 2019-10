Karlovy Vary jsou čítankový příklad, jak dělat hokej | iSport.cz

Jan Bednář a jeho spoluhráči sledují kotouč, který si smolně srazili do vlastní sítě • ČTK

Není to zase tak dávno, kdy se hokej v Karlových Varech řítil do propasti. No, spíš do pekla. Mecenáš Karel Holoubek byl naštvaný, že klubu se nedostává potřebné podpory také z jiných zdrojů, než z jeho. Sálalo z něj vyčerpání a zklamání. Vytrval však, zůstal. A díky tomu setrval i vrcholový hokej v luxusních lázních. Podívejte se na Energii, jak válí. Výhra 4:0 v Liberci bere dech a posouvá tým mezi absolutní domácí špičku.

Další klíčová věc. Angažování Martina Pešouta. Kouč dal do kupy účinný herní systém, využívající rychlosti, zdravé drzosti a nasazení. Prokazuje se též trenérův výborný čuch na hráče, málokdy sáhne vedle. Má perfektní oko. Dokáže najít a beze zbytku využít zajímavé hráče s potenciálem za průměrné peníze. Tuhle disciplínu zvládají málokde. Navíc jim Pešout umí zvedat cenu, dostává je do reprezentace. Jeho svěřenci mu to vrací na ledě.

V Karlových Varech ukazují výborné výsledky v disciplíně cena/výkon. S jejich rozpočtem by leckde nepořídili ani první pětku, na západě Čech s ním v pohodě brání extraligovou příslušnost, navíc aktivním stylem baví a hromadě týmů ukazují, jaký hokej v extralize platí.

Řekli byste, že Karlovy Vary budou mít po čtvrtině soutěže nejúdernější přesilovku? To je vysvědčení jako hrom. V téhle „soutěži“ by měl válet Třinec, Liberec nebo Sparta. Ale jsou to Vary. Klobouk dolů před týmem a výstraha ostatním. Komando Flek, Gríger, Rachůnek válí, takhle po kupě z nich jde až strach. V pátek v Liberci obstarali první, druhý i třetí gól. A žádné náhodné haluze, akce měly jasnou myšlenku.

Sečteno a podtrženo: do vyhlášených lázní by se mělo jezdit na hokejové workshopy. Téma? Jak za málo peněz pořídit hodně muziky. Hodně hlasité muziky.