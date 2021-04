Žemlička, Zelenka, Výborný, Martinec… Spartě schází ryzí válečníci

Liberecký fantom Petr Kváča slaví s parťáky postup do finále play off • Pavel Mazáč / Sport

Trenér Liberce Patrik Augusta slaví se svými svěřenci premiérový postup do finále play off • Pavel Mazáč / Sport

Jaroslav Hlinka by vám asi nejlépe odpověděl na otázku, proč to zase nevyšlo. Proč se čekání na zlatý finiš sezony protáhne minimálně na patnáct let. Kdyby tedy chtěl a měl být plně upřímný. Právě on, sportovní manažer Sparty, pamatuje poslední korunovaci z pražského jara 2007. Na rozdíl od svého nejbližšího parťáka Petra Tona, jenž slavil s ním, zažil i parádní období z přelomu tisíciletí, kdy se holešovická armáda statečně rvala s hvězdnými vsetínskými petrolejáři. V téhle éře leží klíč k lepší budoucnosti velkého klubu.