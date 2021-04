Rozvod z rozumu v pravý čas. MiG 77 chce dál excelovat, ovšem už jinde

Plzeňský tahoun Milan Gulaš se vrátil do sestavy po dvou týdnech strávených na marodce • Pavel Mazáč / Sport

Gulaš se čtyřmi (sezonami) a konec. Šlus. Teď už se bude podávat pravá jihočeská Gulajda. Odchod týmového vůdce a dlouholeté výstavní tváře extraligy přichází rok před dokončením smlouvy, přitom v pravý čas. Dál už by to byla jen nastavovaná kaše. A kdo ví, jak by chutnala.