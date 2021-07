Idyla v Motoru jen na první pohled. Největší sponzor? Fanoušci

Milan Gulaš je zpátky v Českých Budějovicích. Chci to tady zbláznit, hlásí • Pavel Mazáč (Sport)

Sepětí mezi hokejovou organizací a fanoušky Českých Budějovic je jedno z nejpevnějších v extralize, možná nejsilnější vůbec. Skalní příznivci Motoru jsou skutečným mecenášem klubu, což prokázali před pár měsíci, kdy tři tisíce z nich odmítly vrátit peníze za nevyužité permanentky v minulé covidové sezoně. V konečném součtu šlo zhruba o dvacet milionů korun. To je v tuzemském klubovém hokeji obrovská suma.

Pokud oddané publikum vezmeme jako jednu celistvou figuru, což jde, máme tu široko daleko největšího sponzora jihočeského oddílu. A je také pravdou, že bez klíčového příspěvku z obecenstva by Gulaš a spol. jen těžko mohli spřádat smělé plány na výsledkovou obrodu a únik z bahna, kam tým zapadl v minulé sezoně. Třeba proto, že by na Gulaše, Hrachovinu a další nová esa nebyly finance.

Informace o odchodu oficiálního generálního partnera přesto budí velké rozpaky, dohady i oprávněné obavy. Do klubové kasy nepřistane obvyklých sedm (možná i více) milionů, před čímž už dlouho dopředu ředitel Madety varoval. Přitom žádný křiklavý úsporný program u významné fabriky není do budoucna v plánu, ve firmě zkrátka usoudili, že si Motor její dotaci nezaslouží.

Na důvody vedení mlékárenské společnosti upozorňovalo už před půl rokem. Klíčovému sponzorovi vadilo, že vedení nepodniká dostatečné kroky pro výkonnostní zvrat v krutě se vyvíjející sezoně, deptalo ho, že nemá nejmenší možnost jakkoli zasáhnout do děje, jenž se rychle proměnil v černý scénář. Prý v Motoru neexistuje žádná vize do budoucna. Radši půjdeme do fotbalu, zaznělo rovněž z velínu Madety.

To není zrovna pozitivní signál pro Budějovice a okolí, kde po oznámení výrazných letních posil nastoupila nefalšovaná hokejová horečka. Úsměvy poněkud zamrzly.

Na jak dlouho, záleží na šéfech klubu, jejich rychlosti a šikovnosti, s jakou rozlité mléko uklidí.