Motor přijde o miliony! Generální sponzor končí, následovat můžou další

Jarní měsíce byly v Českých Budějovicích plné optimismu. Příchod nového trenéra Jaroslava Modrého ze zámoří, velké návraty Milana Gulaše a Michala Vondrky. Zlákání Lukáše Pecha, Jindřicha Abdula nebo brankáře Dominika Hrachoviny. To všechno v početné fanouškovské základně vzbuzuje opodstatněný optimismus a očekávání. Rodí se nový Motor. Silná ambiciózní značka, která má zatápět extraligové špičce.

Teď se však ve smělém plánu objevuje trhlina, s níž se nepočítalo.

Klub nedlouho před startem ročníku přichází o generálního a titulárního sponzora v jednom. Spolupráci nečekaně ukončila Madeta. Jihočeský mlékárenský gigant dotoval Motor osm let, poslední sezonu byl pak donátorem největším.

„Společnost Madeta partnerství s Motorem České Budějovice ukončila,“ potvrdila Sportu tisková mluvčí potravinářské firmy Marta Faktorová. Madeta, kterou vlastní podnikatel Milan Teplý, Motor v posledním roce podpořila minimálně sedmi miliony korun. Ty teď z rozpočtu zmizí.

Milan Gulaš zpět v Motoru! Takhle se fotil před budějovickou arénou

Generální manažer Motoru Stanislav Bednařík se ve středu pro deník Sport vyjádřit odmítl s tím, že tak případně udělá v příštím týdnu, kdy se má mezi vedením klubu a Madety uskutečnit osobní schůzka. Na ní by měly být sděleny důvody konce. Že by však vzal Teplý svůj odchod zpátky a s podporou klubu pokračoval, je velmi nepravděpodobné.

Velkou otázkou je, co všechno bude odchod klíčového partnera pro Motor znamenat. Vyloučeno není, že v návaznosti na to můžou se spoluprací skončit i další firmy, jež jsou na Madetu či přímo na osobu Teplého napojeny.

Dalšími hlavními partnery klubu jsou ČEZ a město České Budějovice. V kategorii „partneři“ pak má Motor na svých webových stránkách obří počet 170 subjektů. Je však otázkou, kolik z nich klubu opravdu finančně přispívá.

Teplý naznačoval konec podpory hokeje už letos v únoru v rozhovoru pro českobudějovický Deník. „Klub by neměl spoléhat jen na svazové a sponzorské peníze, mohl by si je vydělat i sám výchovou a prodejem mladých hráčů. Chybí vize toho, jaký hokej s jakými hráči chceme hrát. Nevím, zda se něco změní. Tuto sezonu doplatím, ale uvidíme, co bude dál. Třeba část peněz, které teď dáváme Motoru, pošlu do budějovického fotbalu, to by možná mělo větší smysl,“ pravil.

Svérázný majitel hrozil odchodem z klubu už několikrát, teď však svým slovům podle všeho dostojí i činy. Teplému nebylo lhostejné beznadějně poslední místo, na němž se Motor kousnul od samého startu minulé sezony. Zatímco v klubu se s ním vzhledem k nesestupovému ročníku už v říjnu de facto smířili a dělali jen úsporné kroky směrem k další sezoně, vlastník Madety to přijímal těžko. Nechce utápět peníze v něčem, co není úspěšné. Nechce být spojovaný s porážkami. Navíc podle všeho ani stoprocentně nevěří lidem, kteří sedí ve vedení Motoru.

„Plním roli, která spočívá v charitě – každý měsíc odevzdat klubu peníze. Mělo by mi stačit, že hokejisté mají na zádech logo Madety, ale nestačí. Na poslední místo v tabulce se navíc reklama dělá blbě. Góly nám dávají hráči, které jsme z Motoru vyhodili, prohráváme jeden zápas za druhým a nikoho to nevzrušuje. Mě tedy ano. Všichni se zabývají příští sezonou, která bude podstatně dražší. Ale nevím, kdo ji bude platit,“ soptil před půlrokem Teplý. Teď vše nasvědčuje tomu, že on tím mecenášem nebude.

Právě s aktuální finanční nejistotou také podle informací Sportu souvisí ukončení kariéry útočníka Jiřího Novotného. Kdyby byla situace bezproblémová, v Motoru by si kariéru ještě o rok prodloužil, takhle však aktivní hokejový život uzavřel.

Madeta Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE