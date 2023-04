Šijte Sedlákovi dres na mistrovství světa. Je klika, že je v české lize

Dvojice David Cienciala (vlevo) a Lukáš Sedlák slaví branku v semifinále do sítě Třince • Michal Beránek / Sport

Do nominace na šampionát v Rize a Tampere je stále dost daleko. Byť se v domácí soutěži rozbíhá teprve semifinále, kouč Kari Jalonen už stejně musí nést v hlavě klíčová jména pro květnový turnaj. O povolání Lukáše Sedláka nemůže být pochyb. Řeč se může vést maximálně o tom, zda jej uplacírovat v první nebo ve druhé formaci.

Pardubický snajpr vyčnívá, včera mohl dát v klidu čtyři góly. A každý jiným stylem. To je přesně on. Nemá svoji specialitu, je extra silný v mnoha směrech, zkrátka univerzální bojovník. Na extraligové poměry skoro nevídaný jev.

Není náhoda, že donedávna hrával NHL, je spíš klika, že se takový plejer rozhodne působit v české soutěži. Dá se to částečně chápat, v zámoří si kvůli masivní konkurenci nemohl hokej užívat, chodil tam vyloženě do práce plnit něčí pokyny. Jasně, že si v Dynamu nedělá, co chce, ale jeho nadstavba je ojedinělá.

V jednu chvíli se na vás valí výtečný technik, příště tank, co se hbitě vrátí do obrany a přišpendlí vás tvrdě na mantinel. Jde do všeho po hlavě, neschovává se, proti střetům jde čelem, sám přísné rány rozdává. Hokej nepředstírá, dělá z něj velké divadlo silou osobnosti.