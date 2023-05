Hradecké trio nechystalo podvod, ale bude pykat. Za vlastní hloupost

Všichni tři hokejisté moc dobře vědí, jakou kardinální blbost udělali. Byť to mysleli dobře a chtěli se dát co nejdřív do kupy po prodělané nemoci. Skočit na led. Aby pomohli týmu, nenechali ho ve štychu, když jej decimovala nemoc. Nedošlo jim, co může přijít za následky.

Jenže jsou to zároveň dospělí lidé, profesionální sportovci, žádní hobíci. Měli si jednoznačně uvědomit, že každý neznámý produkt, který míní vpravit do těla, musí hlásit klubovému lékaři a že nestačí přečíst si složení na příbalovém letáku.

Anebo jen věřit kamarádovi, který s tím nápadem přišel. Sportovec každopádně nese plnou odpovědnost, nikdo jiný.

Teď bude na najatém právníkovi, aby hráče z téhle šlamastyky dostal za cenu nejmenší bolesti. V každém případě je velmi pravděpodobné, že celá příští sezona je pro hradecké trio v obrovském ohrožení.