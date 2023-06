Neudělal nic špatně. I tak se úspěšný Rulík u reprezentace ocitne pod palbou

KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Neudělal nic špatně, přesto na něj bude odevšad nahlíženo skrz prsty. To je ten, co nahradil vyštvaného Kariho Jalonena. Tlačenka pardubického bosse Petra Dědka. Tak se ukaž, co umíš, Radime Rulíku! Faktem zůstává, že osmapadesátiletý kouč nemusí dokazovat či předvádět nic nemožného. Bohatě postačí, pokud plynule naváže na předchozí sezony. Stály za to a dodaly mu dostatečnou kompetenci k převzetí národního týmu.