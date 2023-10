V Kladně zase na dně? Už ne. Přichází čas myslet a útočit na předkolo

Dobrá nálada v týmu je jedním z poznávacích znaků souboru, jenž byl na konci léta předem pasován do baráže. Ale extraligový Jágr Team se čím dál srdnatěji staví na zadní vůči prognózám a snaží se svým způsobem napodobit olomouckou cestu. Taky klub s omezenými prostředky, zato s maximální bojovnou náturou, příkladně živenou velkou přízní fanoušků. Proti Hanákům a zvlášť u nich doma chce hrát jen málokdo. A přesně o to samé se pokoušejí i Rytíři.

Pravda, najet na stejnou vlnu s publikem potřebují na Kladně ještě vychytat a doladit. Ne snad, že by měl Radek Smoleňák na sociálních sítích odpovídat jednotlivě každému fanouškovi, zhrzenému po každém nevyvedeném zápase, ale zrovna on by v tomhle mohl zastat dost práce. Má na to vyloženě talent. Jeho příchod Kladno rozsvítil, nastavil mu přívětivější tvář.

A ačkoli v posledních letech působilo, že áčko slepuje vždy na poslední chvíli, bez ladu a skladu, nyní se konečně zdá, že si to celé sedá. Zásadní je, že kádr Rytířů dostal hloubku v celkem zajímavé kvalitě. Takže i když se bodově nedaří Plekancově elitní formaci, není to vyloženě průšvih, jenž by hodil deku na celý tým. Loni by to byl průser kardinální, absolutní. Teď je to věc, nad níž sice nikdo nejásá, ovšem všichni vidí, že i s neplánovaným mankem lze být konkurenceschopný. Navíc ti tři prospívají i jinak.

Ano, první útok se Sideroffem a Frolíkem visí na dvaceti záporných bodech. Na první pohled nehraje zle, jen to těžce neseje. Ale zatímco v předchozí sezoně nebyla adekvátní náhrada při horším dnu Plekance a spol., teď se daří díru sanovat užitkovou snahou a produktivitou záloh. Takže celý tým působí kompaktněji, v posledním týdnu zaznamenal výrazný výsledkový posun. K tomu patří i velká chvála do brankoviště, kde Adam Brízgala posouvá vlastní kariéru do nových výšin. Sběr šesti bodů z devíti možných celkový progres jasně dokumentuje.

Do toho přichází extrémně hladový Radek Smoleňk, lepší kázeň vykazuje Jake Dotchin. Kdo se nedávno smál výrokům Jaromíra Jágra, že v Kanaďanovi vidí technického tvořivého beka, pak mu v neděli musel dát za pravdu. Dotchinova hbitost a technika hole se v součtu postaraly o Smoleňákovu vítěznou hodinářskou teč.

A pak tu je ještě jedno jméno, které stojí za výrazné upozornění. Eduards Tralmaks. Lotyšský zbojník je kolo od kola lepší, ve 26 letech má za sebou dekádu strávenou v Americe, což je znát na jeho drajvu, pozitivních emocích a sebedůvěře. Přípravu měl sice těžce zkrácenou kvůli operaci, navíc šel pracovat prvně do Evropy, ale s ohledem na to všechno si vede výtečně. Trefil už čtyři góly, další bude tutově sázet a může směle chystat plány na květnové MS v Praze a Ostravě.

Tralmaks má hodně šikovné i rychlé ruce, sází na výšku i patřičný důraz. Na extraligové poměry jde o vysoce nadprůměrného hráče a rozhodně k němu nesedí visačka tuctového cizince, který v extralize zabírá místo tuzemským junákům.

Kladenský tým má zkrátka na víc, než si ostatní myslí. A i na víc, než si myslí leckteří hráči.

