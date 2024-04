Silná zbraň Sparty? Grossův kumšt neříkat nic navíc, být ledově klidný

Jde o navenek neviditelnou zbraň Sparty, která po sobotě vede v semifinále play off extraligy nad Třincem už 3:0 na zápasy . Pavel Gross a jeho vystupování před mikrofony a kamerami. Prodává obrovské zkušenosti z Německa, ví, co se hodí v dané situaci. Zatímco v základní části bývá otevřenější a odpovídá poutavě, jakmile jde do tuhého v play off, omezí svá vyjádření na nezbytné minimum. Ne snad, že by mlčel a odpovídal jednoslovně. Ne, mluví, odpovídá na každou otázku, skládá jednu větu na druhou, jen si dává bacha, aby toho neřekl příliš. V nadsázce řečeno, ve finále zjistíte, že vám neřekl skoro nic. Tedy nic, co byste dál mohli rozvíjet.

Jemu však nejde o to plnit titulky novin velkými hláškami. Jde mu v prvé řadě o dobro týmu, o klid v něm. Hráči se na něj mohou maximálně spolehnout, že vždycky bude stát za nimi. I kdyby byl na některého svěřence sebevíc naštvaný, vždy si to s dotyčným vyřeší za zavřenými dveřmi. Ven nic neprojde. Jiní kouči občas posílají vzkazy přes média do své kabiny, to on nikdy neudělá.

Pokud je potřeba, zůstává ledově klidný. Jako v sobotu večer po euforické výhře v nastavení. Pro sparťanskou obec jde o plnění snu, finále je hodně blízko, hlavní kouč však stojí pevně na zemi. Výhru přijímá a vnímá na stejné úrovni jako porážku. Dává bacha, aby komentování vítězství nepřesáhlo jeho skutečnou hodnotu, z porážek nedělá tragédii.

„Předpokládali jsme, že každý zápas v sérii bude těžký. Jsme připraveni na strašně dlouhou sérii, bude těžší a těžší. Viděli jsme, že Třinec má výborný mančaft. Čtyřikrát vyhráli, víme proč. Nebyl to pro nás vůbec lehký zápas, měli jsme výborného Kovyho. Pomohli jsme si přesilovkami, s kterými jsme se trošku trápili. Je to jeden zápas, zítra se jede nanovo,“ shrnul sobotní snažení.

Na další dvě otázky týkající se obav o Kempného dodatečné potrestání reagoval krátce. „Každý chybí, já se k tomu ale nebudu vyjadřovat. Disciplinární trest není v našich rukách, to nemůžeme nijak kontrolovat.“

Zůstává v každém momentu ostražitý. Byť Sparta zvládla dvě klíčová nastavení po sobě, zdánlivě to shazuje. „Je to jen jeden zápas, nic jiného. Zítra je nový zápas, to nás zajímá a budeme připraveni.“

Přesně v duchu hesla, že výhra se „slaví“ do půlnoci, následuje nový den, nová výzva. Nebo že není nic staršího než včerejší triumf.

Ale přece jen. Pavel Gross si nenechal pro sebe, že velké výhry s malým rozdílem dělají týmu moc dobře. „Je dobré, že najdeme cestu i v těsných zápasech, v sezoně penalty, teď overtime. Ale už je to všechno minulost, připravíme se na další zápas.“

Zatímco hokejový národ se už několik dní dohaduje nad disciplinárním trestem Daniela Voženílka a vším, co k tomu patří, ve Spartě ne. Tedy navenek ne. Jinak tím samozřejmě žijí, články čtou. To vám ostatně po utkání někteří dávají najevo.

Jaký je tedy Třinec s Voženílkem v sestavě a bez něj? „Nezabýváme se tím,“ odpoví Gross. „Je jedno, koho mají v sestavě, jestli Kacetla v bráně, nebo Mazance. Je to silný, vynikající mančaft a vůbec jsme se jednotlivci nezabývali. Jsou to a budou to zápasy na krev od obou týmů…“