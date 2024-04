Další disciplinárka? Kempný neměl šanci zabrzdit. Gross: Bez vyjádření

Opět trest na pět minut a do konce utkání v play off a další tipování v hokejové komunitě, zda extraligová disciplinárka přidá stopku. Sobotní duel Třince se Spartou skončil předčasně pro Michala Kempného. Obránce pražského týmu zkraje druhé části přišpendlil na mantinel Patrika Hrehorčáka, sudí Hribik s Pilným po zhlédnutí záznamu vykázali zkušeného beka z ledu. Sparťané i bez své defenzivní opory zvládli duel 3:2 v prodloužení a v sérii vedou už 3:0. V neděli mohou dílo dokonat, zatím to mají v play off 7:0…

Je kolem toho zase hodně diskuzí a v táboře rudých budou netrpělivě očekávat, zda o Kempného nepřijdou pro čtvrtý duel, případně dál. Třeba nedorazí žádný dodatečný trest, možné je logicky všechno.

Jak ke Kempného předčasnému odchodu do kabin došlo?

Běží 21. minuta vyprodaného duelu, Hrehorčák v blízkosti levé strany u hrazení míří kupředu, vidí přijíždějícího sparťana Kempného. Ten logicky míní domácího hráče zastavit, Hrehorčák však na poslední chvíli zvolí prudkou brzdu a zvratnou kličku. Jenže v tu chvíli rozjetý Kempný nemá valnou šanci zastavit atak rukama. Třinecký útočník sám sebe nechtěně vystavuje do zranitelné pozice, přichází střet. Hrehorčák se navíc smolně tloukne hlavou o hranu mantinelu, zůstane otřesený ležet. Naštěstí se z incidentu na střídačce probere a pokračuje ve hře. A hraje znamenitě. Pro Kempného duel skončil.

Sparťané se bez reprezentačního zadáka museli rázem obejít, v pětiminutovém oslabení inkasovali na 1:1.

Mimochodem, během úvodních 26 minut hry museli hrát hned deset minut v oslabení, z toho 41 sekund ve třech proti pěti. Výborně však bránili. „Máme skvělá oslabení, klobouk dolů před kluky, kteří na ně chodí a jakou práci v nich odvádějí,“ smekl bek Jakub Krejčík.

A jaké to pro obranu Sparty bylo přijít o jejího lídra? „Těžké to je, ale máme dost kvalitních obránců na to, abychom Kempese zastoupili,“ odvětil autor vítězné rány ze 75. minuty.

Hned po zápase panovala v kabině vítězů maximálně uvolněná nálada, reprák snad nemohl jít víc nahlas.

Čekalo se, jak trenér Pavel Gross zareaguje na zmínku o možném dodatečném postihu Kempného. Zvolil diplomatický tón. „Každý takový hráč chybí, já se k tomu ale nebudu vyjadřovat. Disciplinární trest není v našich rukách, to nemůžeme nijak kontrolovat,“ odvětil.

Jasno nad nejbližší budoucností Michala Kempného bude v neděli dopoledne.

S ním, či bez něj, na to se Sparta nesmí moc soustředit. V letošním play off dokazuje, že si umí poradit se všemi možnými překážkami. Vyhrála sedm duelů ze sedmi, z toho dva v prodloužení, dohromady čtyřikrát o jediný gól. V tom je její aktuální síla a zdroj potřebného sebevědomí.

V čem je rozdíl oproti loňské finálové sadě s Oceláři? „Myslím si, že ty zkušenosti, co jsme minulý rok posbírali, nám určitě pomáhají letos,“ tvrdí Krejčík, jenž rozhodl duel dálkovou střelou v přesilovce, když mu na poslední chvíli ucukl protihráč a toho zkušený sparťan využil.

„Táhnul jsem to po modré a čekal, až mi jejich hráč trošku přejede a otevře se tam skulinka pro střelu na bránu. Musím poděkovat klukům, co před bránou clonili, protože bez nich by to tam nepadlo,“ chválil Krejčík spolupráci. „Jsou to těžké a vyrovnané zápasy. V prodloužení je to vždy souboj nervů a já jsem rád, že jsem opět na vítězné straně,“ dodal s úsměvem.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:31. Cienciala, 56:44. Kundrátek Hosté: 05:30. Buchtele, 35:11. Řepík, 74:11. Krejčík Sestavy Domácí: Kacetl (Švančara) – Marinčin, Smith, Kundrátek, Nedomlel, Mar. Adámek, Šenkeřík, Polášek – M. Růžička (A), Nestrašil, Cienciala – L. Hudáček, Helewka, Daňo – Kurovský, Vrána (C), M. Roman – Hrehorčák, Čacho, Dravecký (A). Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Mozík, Kempný (A), Mikliš, Krejčík, Irving, Němeček, Moravčík – Řepík (C), Sobotka (A), Forman – Chlapík, Horák, D. Vitouch – Konečný, Lajunen, Buchtele – P. Kousal, O. Najman, Hrabík. Rozhodčí Hribik, Pilný – Jiří Svoboda, D. Hynek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 5 400 (vyprodáno) diváků

