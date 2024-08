Když více se změní v méně. Proč extra navýšené odměny dráždí zlaté hochy

Obránce Jakub Krejčík odehrál finále mistrovství světa se zraněním v obličeji, ale stálo to za to • Beranek / Sport

David Pastrňák přijíždí do rodného Havířova s pohárem mistrů světa • ČTK / Sznapka Petr

Záleží, jak se na celý příběh podíváte, k jaké straně tíhnete. Protože každá má svou pravdu. Jedno je zřejmé: kdyby si svazový boss krátce před startem pražského MS ušetřil cestu za hráči s nápadem zvednout odměny o plných 100 procent, dnes by nečelil výčitkám některých lídrů týmu, že rozdělení neproběhlo férově.

Ale udělal to. Co k tomu Aloise Hadamczika vedlo? Chtěl dodat impuls k rozdýchání těžké nálady po nepovedené generálce v Brně, názorně ukázat, že svaz je s hráči na jedné palubě. Taky si udělat oko mezi přítomnými nečekaným gestem při rozbourání zastaralého, čtvrtstoletí starého prémiového řádu. Těžko to můžeme interpretovat přesně, nicméně v kabině měla padnout slova o tom, že za zlato bude „milion každému z týmu“.

A teď se vše točí kolem téhle jedné věty.

Hráči reagují: Když celý tým, tak přece všichni! A do jednoho. Přičemž tým má podle hráčů asi 40 lidí. Petr Mrázek v aktuálním rozhovoru pro iSport.cz jasně říká, že bez kustodů, masérů, fyzioterapeutů a všech trenérů by titul mistrů světa nikdy nevyhráli.

Má pravdu? Těžko mu povíte, že nemá.