Drastil není mastil, změna Kladnu pomůže. A Jágr ať baví dál

Očekávám, že zanedlouho 53letá legenda aktivní hráčskou kariéru neukončí a i v příští sezoně bude dál chroupat extraligový led a vyprodávat zimáky. Má na to i po sportovní stránce, což dokazuje kolo za kolem. Kladno je s Jágrem v sestavě výrazně úspěšnější než bez něj. To jsou fakta. Navíc mu odpadnou starosti spojené s vedením klubu, které jsou logické, důležité, ale zároveň otravné, pokud se potřebujete soustředit čistě na svůj výkon a nekažení si ikonického jména.

Jaromír Jágr posbíral hromadu hokejových a sportovních trofejí, domácích i světových. Mezi manažery a obchodníky tolik diplomů a cen rozhodně nezíská, do užšího výběru pro soutěž Podnikatel roku nikdy nepatřil a patřit nebude. Zároveň jsem nikdy nesouzněl s kritiky, kteří Jágrovi vyčítali samotný vstup a ovládnutí majetnické struktury před čtrnácti roky. Tenkrát šlo o jednoduchou situaci: Kladno buď přežije s Jágrem, anebo lehne k zemi. Kdyby skončilo, dnešní nadávající by mu spílali, že klub tehdy nezachránil.

Jasně, kladenské plahočení kolikrát bilo do očí a nešlo v prvé řadě ani o áčko, přeskakující z extraligy o patro níž a zpět, nebo v lepším případě pravidelně navštěvovalo baráž. Patrioty bolela hlavně práce s mládeží – eufemisticky řečeno – do ideálu měla daleko.

Právě tenhle segment považuje Drastil za naprosto klíčový a nebojí se to zmiňovat. Léčba či regenerace potrvá několik let, ale čím dřív dostane profesionální střeva i kabát, tím lépe pro Kladno, potažmo pro celý český hokej. Každá zachráněná bašta s obrovskou historií a tradicí je důležitá.

V posledních letech se vyostřil Jágrův vztah s městem i s některými skalními fanoušky, zdeptanými zdánlivou bezvýchodností situace. Ačkoli se stadion vkusně přebudoval, příjemné klima do něj ne a ne napěchovat. Někteří fandové si do něj chodili zahrát badminton a v plážovém oblečení házet nafukovacími míči, to vše pod hrozbou hromadného návštěvnického bojkotu. Mnozí se bavili, jiným se jen prohlubovala frustrace a zděšení, kam až věci zašly. Na městě už toho taky měli dost, byť na veřejnost kolikrát pustili jen to, co se jim zrovna hodilo.

Věřím, že všechny vady, kiksy a naštvanosti s Drastilovým příchodem pominou. Klub dostane do čela zkušeného profesionála, jenž si na vedení klubu vyhradí potřebný čas, zajistí mu stabilitu a postupně jej povede vzhůru. Je v podstatě místní, takže by mě hodně překvapilo a zarazilo, kdyby měl s koupí Rytířů vedlejší úmysly.

Ano, Drastilovo majetkové propojení s fotbalovou Jihlavou je dostatečně známé, to však automaticky neznamená, že extraligová licence poputuje z kladenské Bezručovy ulice do prostor tamní budované multifunkční Horácké arény. Netvrdím, že to není něčí přání, ale já téhle „jasné věci“ nevěřím. Na převod práv směr Vysočina jsou v nejvyšší soutěži jiní adepti.