Mrtkův příběh jako vzor. Do NHL je blíž z juniorky než z extraligy, je si jistý Novotný

BLOG MIROSLAVA HORÁKA | Je to polemika a odpověď z logicky věci nejasná, nicméně většina zasvěcených odborníků vám poví, že Radim Mrtka si zajistil elitní desítku na draftu NHL díky listopadovému přesunu z Třince do juniorské WHL. U Ocelářů naskočil na podzim do desítky mistráků, byl spíš do počtu a riskoval úpadek z avizovaných pozic při tradiční okázalé hráčské burze. Transfer do Seattlu k Thunderbirds a povedenými výkony u nich sám sebe vystřelil mezi světovou ročníkovou špičku.

Když to celé viděl a slyšel 17letý hradecký klenot Adam Novotný, stůj co stůj chtěl vyrazit v jeho stopách. O téhle cestě byl absolutně přesvědčený a trval na ní. Sám je žhavým adeptem na první kolo příští dražby talentů, v jeho očích dává smysl zámořské prostředí si v předstihu osahat a dát si co největší šanci na budoucí vstup do NHL.

Novotný vlastní dobré předpoklady v OHL rychle zapadnout, je dobře rostlý, na sedmnáct let a české poměry má extrémně dobrou figuru, silné nohy. Ve fyzických předpokladech by své kanadské vrstevníky mohl dokonce i převyšovat. Zároveň potřebuje nutně zlepšit bruslení, nezbývá než doufat, že realizační štáb v Petes má k tomu ty správné odborníky. Klubem přislíbených 20 minut hry poskytuje naději, že se během sedmi desítek partií základní fáze dostatečně vyhraje a skauty NHL naplno přesvědčí o potenciálu jednou fungovat v elitní světové lize.

Zdejší talent se zatím neprofiluje jako vytříbený technik do přesilovek a highlightů, možná jím nikdy ani nebude, jeho ideální role by jednou mohla být ve třetí brázdě některého týmu NHL. Silově hrající buldok, co nepustí kostičku, otravná veš v kožichu protivníků s potenciálem podpořit či zaskočit v produktivitě za hráče vrchních formací. Na to by se mohl rovnou zaměřit.

Hradec dává veřejně najevo zklamání z hráčova jednoznačného postoje, zase tolik divit se však nemůže. Taková je zkrátka realita. Novotný není prvním ani posledním zdejším hráčem, jenž pro splnění svého snu nehledí nalevo napravo. Mrtkova trasa mu dává větší smysl než příběhy zapadlých hradeckých talentů, které vyhrávaly dorostenecké tituly, dnes se však trápí na pomezí extraligy a první ligy nebo působí ve čtvrté německé lize či v Hronově a dalších krajských štacích.

A ještě jedna maličkost: Hradci nynějším odchodem zůstane celé uvažované odstupné, které při hráčově podpisu kontraktu s klubem NHL v roce draftu dělá v přepočtu kolem 6 milionů korun. Čas zahojí rány.

Extraliga jako celek má zároveň o čem přemýšlet, zda pro správnou výchovu a uplatnění vlastních talentovaných odchovanců dělá skutečně vše.