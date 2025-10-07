Předplatné

Trable Pardubic: Snaží se dostat do highlightů. Hvězdy se musí víc „umazat“

I kvůli rozsáhlé marodce zůstávají Pardubice za očekáváním
Miroslav Horák
Blogy
KOMENTÁŘ MIROSLAVA HORÁKA | Každý, kdo se domníval, že Pardubice budou válcovat ligu, nechápe, proč se tak neděje, a je zklamaný, zaražený. Kdovíjak nadšení určitě nejsou ani v klubové centrále, nicméně do paniky tu mají daleko. Má to více příčin. Jednak se jim hodí ještě výraznější trable hlavního konkurenta ze Sparty a pak vidí i realitu zraněními decimovaného kádru. Rozhodně však nejde říci, že jinak je vše růžové a běží, jak má. Určitě ne.

Ústřední hvězda se teprve rozjíždí. Romana Červenku prakticky minula herní příprava, z generálky na ostrý start se vyklubalo pár střídání a návrat k léčení. V sestavě figuroval poprvé až v osmém kole, stihl jich pět a píše si bod na zápas. To je jeho letitá klasika, přitom se zdaleka nenachází ve stoprocentní fazoně, což částečně odnáší i slabší defenziva. Ve speciálním komandu však dál zůstává nenahraditelným dramaturgem. I tak ovšem šly přesilovky dolů s úspěšností. Čím to?

Důvod hledejte v přetrvávající absenci Petera Čerešňáka, dlouhodobě jediného beka Dynama, na nějž je maximální spoleh v rozvíjení útočné akce i při plnění klasických úkolů určených zadákům. To se o jiných obráncích říci zatím nedá. U každého pokaždé něco schází. U ofenzivně laděné dvojice Gazda, Tourigny jsou to právě nedorazy v defenzivních zadáních.

