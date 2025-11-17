Slavia asi pustí Vorlického do druhé ligy! Pomůže konkurentovi Zbrojovky k postupu?
Pikantní dohoda se peče na trase Praha-Brno. Tamní Artis, třetí tým podzimní části druhé ligy, dotahuje se Slavií hostování záložníka Lukáše Vorlického (23). Jeden z nejkreativnějších a nejzábavnějších hráčů Chance Ligy, jenž není v týmu mistra spokojený se svým herním vytížením, by se mohl objevit v Kučerově ulici už během zimní pauzy. „Bez komentáře,“ reagoval pro iSport Petr Kuba, generální ředitel klubu.
Může to znít trošku jako sci-fi, fantasmagorie. Ale rozhodně není. Artis má ambice, peníze a umí schopným hráčům nabídnout lukrativní podmínky. Když se k tomu přidá Vorlického touha nastupovat pravidelně každý týden v základu a vést na hřišti mužstvo jako lídr, je angažmá v jednom ze dvou brněnských zástupců ve druhé lize vcelku logickou volbou. Navíc by zatím mělo jít pouze o půlroční hostování.
Technický středopolař, jehož kariéru zásadně brzdí zdravotní lapálie, na podzim v nejvyšší soutěži zasáhl jen do osmi utkání a vstřelil dva branky. Obě v září Karviné. Naposledy naskočil na konci října na 26 minut v Olomouci. Do základní rotace Jindřicha Trpišovského nepatřil a nezměnilo by se to nejspíš ani na jaře. Rodáka z Boskovic, jehož otec trénuje béčko Slovácka ve třetí lize, se navíc dotklo, že se nevešel na soupisku pro Ligu mistrů. Od té doby v něm uzrávala touha změnit dres a rozvinout svůj nesporný talent na jiné adrese.
Artis by ho jistě využil daleko více. Na pozici „desítky“ nejčastěji nastupoval elitní kanonýr Quadri Adediran, pod ním tvůrce hry Martin Pospíšil a defenzivnější Daniel Samek. Jednoho z nich by posila ze Slavie nejspíš ze sestavy vyštípala, anebo by kouč Jiří Chytrý musel jednomu z tria najít jinou pozici na hřišti.
Paradoxní je, že Vorlický fotbalově vyrůstal v sousední Zbrojovce, lídrovi tabulky dokonce vstřelil na podzim na Srbské krásný gól. Gestem se zdviženými rukama nad hlavou se za něj okamžitě omluvil a poté popřál Zbrojovce, ať postoupí mezi elitu. „Mám k Brnu vztah, třeba se tady na sklonku kariéry nebo kdykoliv jindy můžu objevit. Nikdy neříkej nikdy. Proto je dobré udržovat vztahy a mít respekt k předešlým klubům,“ prohlásil.
Pokud ale v zimě zamíří do Brna, tak do Artisu. „Přeju si, aby do ligy postoupil taky,“ řekl ještě na konci září. Je dost možné, že to bude mít na jaře i na svých kopačkách…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|16
|13
|2
|1
|40:13
|41
|2
Táborsko
|16
|11
|3
|2
|35:14
|36
|3
Artis
|15
|9
|3
|3
|26:15
|30
|4
Opava
|15
|7
|7
|1
|24:12
|28
|5
Baník B
|16
|7
|3
|6
|26:23
|24
|6
Příbram
|16
|7
|3
|6
|15:21
|24
|7
Slavia B
|16
|7
|2
|7
|27:18
|23
|8
Žižkov
|16
|7
|2
|7
|19:26
|23
|9
Ústí
|16
|6
|3
|7
|30:30
|21
|10
Č. Budějovice
|16
|6
|2
|8
|17:23
|20
|11
Jihlava
|16
|4
|4
|8
|17:20
|16
|12
Prostějov
|16
|4
|4
|8
|17:23
|16
|13
Chrudim
|16
|3
|7
|6
|19:32
|16
|14
Sparta B
|16
|5
|0
|11
|12:34
|15
|15
Vlašim
|16
|3
|4
|9
|22:23
|13
|16
Kroměříž
|16
|3
|1
|12
|13:32
|10
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup