Perušič se Schweinerem ovládli na MS skupinu, do vyřazovací části postoupily i ženské páry
Vyřazovací část na beachvolejbalovém mistrovství světa v Adelaide si zahrají všechny české páry. Úřadující světoví šampioni Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem dokonce vyhráli svou skupinu H, když ve třetím utkání na turnaji porazili Lotyše Martinše Plavinše a Kristiana Fokerotse 21:19 a 21:12. V ženské části turnaje slaví postup kromě Marie-Sáry Štochlové a Markéty Svozilové i Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou.
Obhájci titulu z roku 2023 na úvod mistrovství světa porazili outsidery z Toga, tandem Kotoka - Samani vyřídili snadno ve dvou setech. Daleko dramatičtější bylo pro Ondřeje Perušiče a Davida Schweinera utkání s Američany Milesem Partainem a Andym Beneshem, které v rozhodující sadě přehráli 15:9. Štempl na vítězství ve skupině dodal český pár proti lotyšským evropským šampionům.
„Viděli jsme dva rozdílné sety. V tom prvním jsme my i Lotyši docela dobře podávali. Na naší straně tam bylo trochu víc nepřesností, z čehož pramenilo, že jsme se až do koncovky museli strachovat o vítězství v setu,“ líčil Perušič v nahrávce pro ČTK.
„Ve druhém už jsme podobně jako s Američany začali hrát mnohem lépe, stabilně jsme ztrátovali, poradili jsme si i s jejich nepříjemným servisem do středu hřiště a postupně jsme navyšovali skóre. Ke konci už byli Lotyši očividně frustrovaní a ne příliš motivovaní, takže závěr už byl poměrně rychlý,“ popisoval jednatřicetiletý polař.
O tom, s kým se česká dvojice utká v play off, rozhodne los. „Teď jenom doufáme, že k nám bude milosrdný a že hned v prvním kole nedojde k repríze finále posledního mistrovství světa,“ doplnil Perušič k možnosti, že by se Češi mohli potkat s olympijskými vítězi Davidem Ahmanem a Jonatanem Hellvigem ze Švédska, kteří skončili ve skupině až třetí.
Zatímco české ženské jedničky Marie-Sára Štochlová s Markétou Svozilovou zakončily základní skupinu F po dvou výhrách a jedné porážce na postupové druhé pozici, Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou si zajistily postup do kvalifikace o play off díky závěrečné výhře nad brazilským párem Vitória - Hegeile 21:7 a 21:17.
„Do zápasu jsme šly s tím, že nad Brazilkami potřebujeme nejenom vyhrát, ale porazit je o 12 bodů, takže to vůbec nebyl jednoduchý úkol,“ uvedla pro svazový facebook Neuschaeferová. „První set jsme holky zatlačily a vyhrály jsme ho se sedmičkou, což potom hodně pomohlo naší mentalitě do druhého setu, kdy už to bylo vyrovnanější,“ doplnila Maixnerová.