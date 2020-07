Zkuste ligu dohrát komplet! Krejčí neměl dohrát, co chybělo Bohemians k Evropě? | iSport.cz

Dohráním skupiny o titul máme s definitivní platností zaslouženého mistra. Myslím, že především fanoušci Slavie a pánové z Ligové fotbalové asociace si mohou prvně oddechnout. Vydechnutí ale bude potřeba ještě dvakrát. Poprvé po určení posledního účastníka kvalifikace Evropské ligy a podruhé po určení sestupujících a postupujících.

Jednoznačně souhlasím s rozhodnutím LFA pokusit se ligu kompletně dohrát. Nechť se ukáže na hřišti. Kdyby ale vedení od samého začátku jasně deklarovalo, že na doporučení UEFA bude pro dohrání do důsledků využit prostor až do 2. srpna a na případné problémy se bude operativně reagovat změnou pokoronavirových termínů, předešlo by se zbytečným polemikám.

Trefilo to Karvinou, klub z největšího ohniska epidemie. Navážet se do něj konspiračními teoriemi je však naprosto scestné a ubohé. I hráči a všichni, kdo u mužstva působí, nežijí 24 hodin izolovaní na stadionu. V místě s tak vysokou koncentrací nákazy se to prostě stalo. Stejně jako v Drážďanech a jinde. O osudu ligy tak rozhodne krajská hygiena. Přejme si, aby tým do provozu pustila, a klukům z Karviné, aby uměli koronaviru vzdorovat. Každý verdikt od zeleného stolu by byl špatný.

S případným natažením sezony do 2. srpna je spjata i polemika o dovolené a přípravě. Ano, pro šest posledních mužstev a tři druholigisty by to určitý problém byl. Co ale mají, proboha, říkat všechna mužstva renomovaných lig v čele s anglickou, italskou a španělskou, která hrají a ještě budou hrát o sto šest, a přitom jsou letní měsíce stěžejní pro jejich jedinou přípravu v roce? Naši borci už mají letos za sebou přípravy dvě… Neblázněme, nefabulujme a poraďme si.

Třeba nás poznatky z „koronadoby“ konečně navedou na zjištění, že opravdu stačí jediná centrální příprava v roce, včetně dostatečné dovolené. V našich podmínkách, tradicích a při nižší vybavenosti stadionů jednoznačně ta zimní. S tím, že v létě po krátké dovolené a oživovacím cyklu, celkově maximálně v období jednoho měsíce, navazuje nový ročník. Bylo by to ku prospěchu našeho fotbalu, včetně rozehranosti do kvalifikací evropských pohárů. A kdyby snad měl někdo obavy o termíny, právě teď se ukázalo, že by si mužstva s nějakým tím anglickým týdnem hravě poradila.

Sparta měla v derby ukázat, jak jsou aktuálně rozevřeny výkonnostní nůžky mezi ní a Slavií. Přes velký progres, který mužstvo na jaře udělalo, utkání potvrdilo, že stále značně. Výsledek 0:0 je pro Spartu výborný, mnohem lepší než výkon. Za to, že neprohrála, může poděkovat výtečnému Hečovi v bráně a střelecké smůle i nemohoucnosti Slavie.

A také rozhodčímu, již ožlucený Krejčí měl být po faulu na Ševčíka jednoznačně potrestán podruhé. Kartu tak dostal 'alespoň' protestující Jindra Trpišovský. Sparta, která druhý poločas nevystřelila na bránu, si ze zápasu jistě odnesla řadu studijního materiálu, jak nůžky v příští sezoně přivřít. Nepochybuji o tom, že zkušený a trochu zklamaný Vašek Kotal problémy viděl a na jejich odstraňování dál zapracuje.

Na jaře velmi dobrá Bohemka podle očekávání špatně rozehraný dvojzápas s Boleslaví neotočila. Šance zhasla v prvním utkání. Trenéři, kteří jinak výborně rotovali kádr, se do sestavy úplně netrefili. V Ďolíčku už Bolka hrála, co potřebovala. Vítězství ale „klokanům“ určitě slušelo. Pavel Hoftych v Plzni správně vyhodnotil priority a vsadil vše na kartu posledního utkání o Evropskou ligu. Poslal sbírat zkušenosti mladíky, vědom si toho, že v Plzni nemá šanci a Jablonec si své uhraje. Remízou na Střelnici se vše naplnilo a Petr Rada došel s torzem týmu na krásné čtvrté místo.

