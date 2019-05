Žasnete? Já taky. Nároďák předvedl nejlepší výkon za poslední tři roky | iSport.cz

V Brně porazili Švédy 3:0. Z Moravy si na Slovensko přivezli noty. Vyzkoušeli si, co na nabušeného soupeře platí. Na druhou stranu jste si ale říkali, že to byla pořád jen příprava a korunkáři neodevzdali všechno. Ponaučí se a vstup do šampionátu zvládnou. Prohrát podruhé v týdnu s Říhovou družinou? Málo pravděpodobné.

Jenže… vítězná osnova zabrala znovu.

Nástup, jaký Češi předvedli, jsem od nich už léta neviděl. Švédy zaskočili jejich obvyklými vlastními zbraněmi: rychlostí, vysokým napadáním, tlakem do brány. Byli nahecovaní, natěšení. V parádní atmosféře „domácího“ mistrovství soka utavili. Trenér Miloš Říha po utkání přiznal, že musel brutální aktivitu svých vyvolených krotit. A udělal to dobře.

Tým se nesložil ani po hluché tříminutovce na startu druhé třetiny. Po krátkém výpadku z rytmu se znovu rychle vrátili k vlastní písničce. Předvedli neuvěřitelně disciplinovaný výkon. Nejsem příznivcem velkých výroků, ale lepší představení nároďák za poslední tři roky nezahrál.

Jediným minusem byly občasné díry v obraně, hrubky beků. V útočné fázi ale parta kolem kapitána Jakuba Voráčka předvedla skvělý výkon, ač se forvardi museli ve střídáních při nekompletních čtyřech lajnách všelikaj točit. Zvládli to. S příjezdem Radka Faksy půjde kvalita ještě o kousíček nahoru. Nikdo z devatenácti hráčů, kteří do duelu zasáhli, nepropadnul. Ať byla na ledě kterákoli pětka, dokázala Švédy zmáčknout.

Už za pár hodin ale čeká Říhovce další zápas. Prvním úžasným výkonem si na sebe upletli řádný bič. Sebevědomí půjde nahoru, pokora ale musí zůstat. Teď musí zapůsobit také kouč. Se svým týmem ale ukázal potenciál netušených možností.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:55. J. Vrána, 36:36. D. Kubalík, 40:33. Frolík, 55:50. J. Vrána, 59:05. Jan Kovář Hosté: 20:24. Hörnqvist, 23:01. Lindblom Sestavy Domácí: Bartošák (Hrubec) – J. Kolář, Hronek, Moravčík, Rutta, D. Sklenička, Gudas (A), D. Musil – Frolík (A), Simon, Voráček (C) – Jaškin, Chytil, Palát – J. Vrána, Jan Kovář, D. Kubalík – T. Zohorna, Řepík. Hosté: H. Lundqvist (Enroth) – A. Larsson, Ekman-Larsson (C), E. Gustafsson, Ekholm (A), M. Pettersson, Hägg – Hörnqvist (A), E. Pettersson, W. Nylander – E. Lindholm, A. Kempe, Lindblom – Bratt, Lander, Eriksson – Rasmussen, Krüger, M. Kempe. Rozhodčí Gofman, Iverson – Hancock, Sormunen Stadion Zimní stadion Ondreje Nepely, Bratislava Návštěva 8723 diváků

Skupina B Z V VP PP P Skóre B 1. Česko 1 1 0 0 0 5:2 3 2. Rusko 1 1 0 0 0 5:2 3 3. Itálie 0 0 0 0 0 0:0 0 4. Lotyšsko 0 0 0 0 0 0:0 0 5. Rakousko 0 0 0 0 0 0:0 0 6. Švýcarsko 0 0 0 0 0 0:0 0 7. Norsko 1 0 0 0 1 2:5 0 8. Švédsko 1 0 0 0 1 2:5 0

