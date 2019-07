Dítě hvězd. Zastaví Réway strmý pád? Má možná poslední šanci | iSport.cz

Pořád mám v hlavě toho brutálně šikovného náctiletého holobrádka, který ve Spartě dělal svými kulišárnami kašpary z mnohem zkušenějších soupeřů. Je libo bekhendovou žabku přes celé útočné pásmo přesně na hůl? Pak se ozvěte Martinu Réwayovi. Tohle on umí, je to jeho.

Po vytrucovaném odchodu z Prahy měl našlápnuto do NHL. Sebevědomě prohlašoval, že chce světu ukázat velké věci, že má na to probojovat se do týmu Montrealu, s nímž v létě 2016 podepsal smlouvu. Jenže přišly potíže se srdcem. Sen byl rázem fuč.

Víc, než cokoli jiného je však na vině Réwayova hlava. Hokeji nedával sto procent. Nebyl dříč. Když se mu nechtělo, zveličil nebo si dokonce vymyslel zranění. „Martin se nedá změnit. Jde jen o to, jestli jeho budoucí výkony zastíní manýry a privilegia. A samozřejmě jestli mu to trenéři budou tolerovat. Jen těžko se s ním dalo vyjít. Jednoduše se nedokáže zařadit do party. Jako by hledal něco, čím by upoutal,“ říkal o něm trenér Vladimír Vůjtek, který ho vedl ve slovenském nároďáku.

Réway není vyložený střelec, spíš si libuje v chystání šancí pro spoluhráče. V tom je jedinečný. Je jako hráč z konec minulého století, avšak v tom nejlepším smyslu slova. I když se hokej od té doby pořádně zrychlil, on mu stačí. Nebo vlastně stačil. Je velkou otázkou, jak je na tom Réway kondičně i technicky nyní. Pokud vám nejdou nohy, šikovné ručičky jsou k ničemu.

Ještě před několika lety měla značka RÉWAY ohromnou hodnotu. Měl nálepku geniálního dítěte. Právem. Ale jeho dnešní cena? Mizivá. Angažmá ve třetí slovenské lize, pak druhé švédské. I tak žádný gól. Aktuálně je v pozici, že mu jen málokdo nabídne rovnou smlouvu. Pokud o něj bude mít někdo zájem (například Sparta), rozumný manažer mu nabídne try out. Zkoušku. Přijeď, trénuj, ukaž se nám. Dokaž, že si zasloužíš kontrakt.

Potíže se srdcem, těžký návrat k hokeji, shazování přebytečných kil a nabírání kondice. Poslední roky byly pro Réwaye těžkou zkouškou. Nevím, jak moc ho náročná zkušenost poznamenala. Mohla mu pomoct, ale taky nemusela. Pokud dokáže svou profesionalitu a strhne ze sebe nálepku zlobivého děcka, může pro kterýkoli extraligový tým přínosem.