Ton o proměně i hvězdných nákupech Sparty. Co prozradil o Irglovi? | iSport.cz

Roli sportovního šéfa klubu se pořád po organizační stránce přizpůsobuje, zvyká si na schůze a důležitá rozhodnutí, která Petr Ton nyní musí dělat. „Zatím je to hodně o zaučování,“ přiznal rodák ze Slaného. Velkou oporou a pomocnou rukou mu je někdejší parťák na ledě Jaroslav Hlinka v roli sportovního manažera. „Má podobný náhled na hokej jako já. Přesně takového člověka k sobě potřebuji,“ řekl Ton na adresu nejproduktivnějšího hráče v historii Sparty.

Někdejší obávaný kanonýr se však i přes zatím krátkou dobu svého působení v praxi angažuje znamenitě. Jedním z prvních úspěchů nového sportovního vedení bylo například zlanaření útočníka Martina Dočekala od rivala z brněnské Komety. Přilákáním exkluzivní dvojice Řepík-Kvapil si Ton ale bezpochyby vysloužil nominaci na extraligového obchodníka léta.

„S Michalem Řepíkem i s Markem Kvapilem jsme byli v kontaktu od začátku, tedy vlastně od chvíle, kdy jsem nastoupil. Měli jsme dostatek času na jednání s nimi o budoucnosti. Od začátku jsem u obou kluků cítil velký zájem. Když by se rozhodli pro hraní v České republice, tak chtěli do Sparty. To bylo pro mě důležité,“ prozradil novopečený sportovní ředitel.

Od nejčerstvější posily v podobě bývalého Bílého Tygra Kvapila si Ton slibuje minimálně stejnou produktivitu, kterou vyčníval v posledních sezonách v Kometě a naposledy v Liberci. „Takového hráče by chtěl asi každý manažer. Marek k nám přišel jako jedna z největších a asi i nejstarších hvězd, která by měla být lídrem na ledě i v kabině. Tlak na něj bude zřejmě veliký, ale myslím si, že s tím nebude mít problém. Je dostatečně zkušený na to, aby si s tím poradil,“ věří odchovanec kladenského hokeje.

Ton s Hlinkou při masivním posilování Sparty usilovně jednali o tom, aby do svého mužstva získali zkušeného matadora Zbyňka Irgla, který o pražský klub rovněž jevil zájem. Letní přestup ale zhatila hráčova platná smlouva s Olomoucí na příští ročník. Situace kolem Irgla však prý stále není uzavřená. „Čistě teoreticky se může stát, že nás může doplnit pro zbytek sezony ve chvíli, kdy budeme mít velké ambice, či nás bude tlačit bota, ale momentálně máme kádr nabitý a nemáme pro něj místo,“ objasnil donedávna hokejový spolukomentátor na O2 TV SPORT.

Ofenzivu mají Pražané podle Tona dostatečně posílenou, momentálně však intenzivně pracují na obraně. V přípravě prý dostanou šanci mladí beci, zároveň se ale soustředí na hráčský trh, kde se zaměřují především na české beky. Sportovní boss nechtěl prozrazovat jména, nicméně se spekuluje, že velmi blízko k návratu do Sparty je zkušený zadák Adam Polášek, účastník Zimní olympiády v Jižní Koreji.

Sparťanské fanoušky v posledních dnech jistě potěšila slova brankáře Michala Neuvirtha, který přiznal, že by v případě konce v NHL rád chytal v rudém dresu. Ton prozradil, že s nimi bývalý gólman Washingtonu či Philadephie bude během přípravy trénovat, čehož si ohromně váží. Neuvirthův příchod do Sparty ale prý momentálně není na pořadu dne. Obě strany budou bedlivě sledovat, jak se vyvine situace na trhu volných hráčů NHL, a zkušený maskovaný muž věří, že šanci ještě dostane.

Cesta, po které se pražský klub vydává, je doprovázena řadou změn. Nový majitel s v podstatě celým vyměněným vedením nastavili směr, kterým se bude Sparta od nynějška ubírat. Petr Ton jako součást tohoto velkého projektu věří, že cesta vede správně. O tom se však přesvědčí až v průběhu nového ročníku.