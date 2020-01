Případ JÁGR: Proč neskončí? Ztrapňuje se! Ehm… Tak určitě | iSport.cz

Zhruba posledních deset let se část fanoušků dokola ptá, proč už se na to hraní ten Jágr nevykašle. Má to zapotřebí se ještě v tomhle věku ztrapňovat? Vždyť už na to stejně nemá… Sami to ze svého okolí asi znáte. Zápasem se Spartou vyslala legenda další vzkaz všem posměváčkům a rádoby expertům.