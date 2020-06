Dědek, poslední záchrana Dynama. Město měl v hrsti, to teď bude platit | iSport.cz

Zaprvé si je potřeba říct, že město vlastně nemělo jinou možnost, než klub Petru Dědkovi prodat. S nadsázkou řečeno byla mezi nimi podepsána „předkupní smlouva“ už ve chvíli, kdy na konci minulé sezony přinesl tolik potřebné peníze a zásadní měrou se podílel na tom, že Dynamo neřachlo o soutěž níž. Město si tím zavázal. Nadchnul fanoušky, vzbudil v nich vidinu lepších zítřků. Kdyby zastupitelé pomocnou ruku odmítli, fans by je sežrali.

Dědek využil toho, že byl ve skvělé vyjednávací pozici. Věděl, že mu klub připadne. Domluvil si podporu hnutí ANO, které ve městě vládne, což bylo klíčové. Nadiktoval si ohromné množství podmínek, které jeho tým právníků převedl do paragrafů. Městu nezbývalo, než všechno odkývat. Jeho postoj, který také na středečním zasedání veřejně deklaroval? „Buď mi dáte klub za těchto podmínek, nebo se sbalím, odejdu a už se nevrátím.“ Dost tvrdá rétorika, že? Inu, mohl si ji dovolit.

„Předkládaný návrh akcionářské dohody je totálně jednostranně nevýhodný a pro město právně velmi sporný,“ říkal na jednání zastupitel Karel Haas z ODS. Na co konkrétně narážel?

Město se například od začátku ohánělo tím, že hledá partnera. Ve vztahu s Dědkem bude ale jasným podřízeným, navíc bude do Dynama stále sypat velké množství peněz (podle některých dokonce víc než doteď). Městu stále zůstalo 46 procent vlastnictví klubu. Smlouva s mecenášem je podepsaná na 15 let, během kterých Pardubice do Dynama vrazí více než 500 milionů korun! Navíc ztrácí rozhodovací pravomoc, která by jim umožnila aktivně ovlivnit dění v klubu.

A jako bonus po tom, co do něj během patnácti let vrazí půl miliardy? Budou si ho muset zpátky od Dědka odkoupit za tržní cenu. Absolutně nechápu, proč se město klubu nezbavilo úplně. Klidně za původně plánovanou jednu korunu. Tady ho máte, pane Dědku, a dělejte si s ním, co chcete. Jenže schválená dohoda je pro podnikatele mnohem výhodnější.

Město se podle smlouvy zavázalo, že do arény (která mu patří) koupí a nainstaluje reklamní prstenec, kompletně zrekonstruuje prostory pro občerstvení, dostaví severní tribunu, restaurace, vylepší technologii chlazení a k tomu všemu postaví i třetí ledovou plochu.

Dědek si navíc vymohl exkluzivní právo na provozování veškerého cateringu v aréně i mimo hokejové akce. Ať se tam bude hrát basketbal nebo pořádat hudební koncerty. Na příští roky navíc dostal na nájemném velké slevy.

Jen si to představte... Chcete si v cizích prostorech otevřít restauraci. Majiteli baráku řeknete, ať vám nakoupí nové stoly, pípu a postaví zahrádku. K tomu vám ročně přispívá tučnou sumičkou na provoz. No, a až vaše nájemní smlouva jednou doběhne, bude si od vás muset majitel povinně podnik koupit za odhadní cenu. Skvělé, ne?

A absolutní perlička na závěr... Smlouva Dědka opravňuje k převodu extraligové licence kamkoli se mu zlíbí za pouhý milion korun! Na 99,9 procent se nic podobného v Pardubicích nestane, ale v Českých Budějovicích si před lety mysleli jistojistě totéž.

Chápu, že jsou pardubičtí zastupitelé rádi, že se starosti o klub, který pod jejich vedením strádal, alespoň zčásti zbavili. Ale smlouva, pro kterou zvedli ruku, je mimořádně nerovná.

