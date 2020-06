Petr Dědek a Pardubice. Jak probíhalo jednání o prodeji klubu | iSport.cz

Odklepnuto. Většinovým majitelem pardubického hokejového klubu se definitivně stává miliardář Petr Dědek. „Tohle vyjednávání bylo nejtěžší písemkou, jakou jsem za třicet let svého podnikání zažil,“ řekl nový vlastník. Město bude klub dál finančně výrazně podporovat . Během příštích patnácti let se zavázalo přispět sumou téměř 500 milionů korun.

Leckdo možná čekal, že úterní zasedání pardubického zastupitelstva bude v bodě odprodeje hokejového klubu pouhou formalitou. Pravděpodobně v to doufal i Petr Dědek, který před měsícem dostal výhradní vyjednávací právo. Nakonec se však mezi ním a zastupiteli strhla pořádně žhavá debata, trvající skoro dvě a půlhodiny.

„Přišel jsem vám pomoct s hokejem. Pokud odmítnete, odejdu a už se nevrátím. Dnes, nebo nikdy. Musí se to vyřešit, protože už nyní je to časově za hranou,“ vypálil ostře Dědek od diskusního pultíku.

„Jsme ambiciózní investor s velkou vizí a úspěchy v minulosti. Naše zázemí je silné, i v takhle těžké době si můžeme dovolit vám s hokejem pomoct. Ani koronavirus naši nabídku nezměnil. Naopak místo plánované jedné koruny ještě zaplatím 12 milionů na posílení kapitálu,“ dodal.

Řekl jasné NE, pokud bude mít město snahu hlasování o prodeji odložit. To se nakonec nestalo. Zastupitelé návrh podpořili 24 hlasy. Ke schválení jich bylo zapotřebí dvacet.

„Tohle vyjednávání bylo nejtěžší písemkou, jakou jsem za třicet let svého podnikání zažil. Všechna jednání byla ale velice korektní, obě strany hledaly vyváženost smlouvy. Beru na sebe břímě toho, že se postarám m o stabilizaci a vyrovnané - hospodaření í problematicky financovaného klubu,“ vyjádřil se Dědek.

Smlouva je nevýhodná, tvrdí kritici

Co vadilo některým zastupitelům na podaném návrhu?

Například to, že se Dědek stává majitelem Dynama pouze na dobu určitou, a to na 15 let s možností další desetileté opce.

Pak bude město povinno klub zpátky odkoupit. „Neberu tu smlouvu jako limitovanou, ale jako dlouhodobou. Tohle přesně může přesvědčit hráče a partnery, že to myslíme vážně. Po letech nejistoty přinášíme stabilitu,“ vysvětlil Dědek.

Za loňský rok 64. nejbohatší Čech s odhadovaným majetkem ve výši 3,5 miliardy korun bude navíc vlastníkem „pouze“ většinovým, nikoli stoprocentním. Město mu prodalo 54% podíl, zbylých 46 procent mu zůstává.

„Smlouva je pro město totálně nevýhodná a nevyvážená. Žil jsem v domnění, že naším cílem je najít majoritního vlastníka. Úspěšné české kluby jsou ve výhradním soukromém vlastnictví. My se tímto ale klubu nezbavujeme, řádově do něj budeme dávat mnohem víc prostředků než doposud, stále budeme minoritním vlastníkem, navíc naše rozhodovací pravomoc bude minimální. Soudným rozumem je tahle dohoda nepodpořitelná,“ shrnul své výtky právník a zastupitel za ODS Karel Haas.

Město mimo jiné souhlasilo, že v příštích patnácti letech dá Dynamu téměř 500 milionů korun. Navíc se zavázalo k investicím do arény včetně rekonstrukcí, vybudování třetí plochy i reklamního prstence v hale. V dozorčí radě, což je kontrolní orgán klubu, bude mít také pouhou menšinu (3 křesla ze 7). Mnohým zastupitelům též vadilo, že dvousetstránkovou zprávu o prodeji klubu dostali k nastudování až minulý čtvrtek večer.

„Bylo to hodně náročné. Mám radost, že zastupitelé zvedli ruku pro to, abychom se v klubu stali investory. Čeká nás hodně práce, abychom zvedli a oprášili značku Dynama. Jsme ambiciózní, do tří let bychom chtěli titul. V příštím týdnu bude představen nový generální partner klubu, vedení a posily," oznámil Dědek po hlasování.

Už v uplynulé sezoně se podílel na záchraně Dynama v extralize. Jen díky němu mohl klub přivést některé hráče. Udržel útočníka Roberta Kousala, podepsal nové posily a navázal spolupráci s Vrchlabím, které sám Dědek rovněž vlastnil.

