Motor vs. BPA: Agentura je potřebná, exkluzivita na pivo je ale nesmysl

České Budějovice tlačí na BPA, ať sáhnou do šrajtofle hlouběji. Agentura spolu s ostatními kluby sdruženými v APK (Asociace profesionálních klubů) odpovídá stylem: Bububu! Podepište to, nebo…! Ve hře je dokonce vyloučení Motoru z extraligy, k tomu však chybí jakýkoli právní rámec. Výkonný výbor v minulosti rozhodl, že smlouva s BPA bude podmínkou k přihlášení do extraligy. Zatím tomu tak ale není.

To, že kluby na své páteční schůzi odhlasovaly možnost vykopnutí Českých Budějovic na základě rozhodnutí svazového výkonného výboru, však vysílá jasný signál. „Stojíme za BPA! Podepište a na nic se neptejte!“ Pokud by totiž Motor kontrakt nepodepsal, o peníze by přišli úplně všichni. BPA totiž nabízí sponzorům extraligu jako jednotný produkt o čtrnácti dílcích. Jeden buřič by nadělal problémy zbylé třináctce.

Je důležité říct, že BPA je pro extraligu mimořádně důležitý partner. Není to tak, že by kluby omezoval, či jim dokonce škodil. Do hokeje naopak díky ní tečou peníze. Hlavně regionální kluby by jinak jen stěží sehnaly jako sponzora velkou banku či pojišťovnu. Pro tenhle typ nadnárodních firem je nutná agentura, která je bude schopná ulovit. Něco jiného je ale pivo.

Klub chce čepovat Budvar, smlouva s marketingovým partnerem extraligy mu ale ukládá povinnost narazit v hale sudy Radegast. Existují však výjimky. Proč ji Motor nedostal? A jak celý konflikt může skončit?







Pro kluby je jistě pohodlné dostat od BPA balík peněz za smlouvy výměnou za pár reklam na dresu, ledě či mantinelu. Pivovarnictví by z toho však mělo zmizet. Téměř v každém regionu Česka je pivovar, který by byl schopný a ochotný blízký klub podpořit. Pro pivovary je hokejový fanoušek typická cílovka. Představte si, že by někdo v Plzni, Praze či Brně měl povinně pít jen a pouze slezský Radegast… Hloupost.

Ve výše zmíněných městech to taky tak není. Sparta a Kometa mají výjimku (totéž Vítkovice). Čtvrtým do party je ale Plzeň, která na zimáku čepuje Gambrinus a Pilsner. Ty však patří pod jednoho majitele Plzeňský Prazdroj stejně jako Radegast. Pravidla prostě neplatí pro všechny stejně.

Také na to by mimo jiné měla dohlédnout APK, která usiluje o převzetí řízení extraligy zpátky do rukou samotných klubů. Pokud se tak má stát, musí asociace hodně přidat. Začít pracovat, mít koncepci a společnou vizi. Zatím je totiž její chování až nedůstojně komické. Žádné krizové plány od ní zatím před sezonou, která bude jistě poznamenaná nemocí COVID-19, nepřišly. Od státu chtějí finanční pomoc. Jak velkou? To nevědí. Čím víc, tím líp. Krizový scénář možná mají, zatím ho ale svět neviděl.

Také proto se prezident Českého hokeje Tomáš Král pousmívá nad plánem APK řídit nejvyšší soutěž. „Ať si ji klidně hned přeberou, jsme připraveni, nemáme s tím problém,“ prohlásil několikrát. Už už se k tomu schylovalo, jenže… Kluby nemají prakticky nic připraveno. Jak to bude s rozhodčími, kteří patří pod svaz? A co registrační systém a hostování mezi soutěžemi? Bude to možné, když extraliga bude mít jiné velení než další soutěže?

