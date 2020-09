Spor o peníze a pivo. Budějovicím hrozí vyřazení z extraligy!

V pátek se po několika odkladech sešli v Praze zástupci extraligových klubů. Hlavním bodem valné hromady APK bylo stanovení krizových postupů během sezony, která bude jistě výrazně poznamenaná koronavirem. Šéfové se měli dohodnout na tom, že testování hráčů nebude probíhat před každým kolem jako ve fotbale. Není na to čas, ani peníze.

Plán je takový, že pokud bude někdo v týmu nakažený, odpojí se od zbytku a půjde do karantény. Ostatních spoluhráčů by se to však týkat nemělo. Vše bude záležet na krajských hygienických stanicích, ale hlavně na nařízeních vlády, která teprve přijdou.

Jednání se neúčastnil jediný klub, a to České Budějovice. O nich se nakonec vedla žhavá debata. Důvod? Nováček nejvyšší soutěže zatím jako jediný odmítá podepsat kontrakt s výhradním marketingovým partnerem českého hokeje, agenturou BPA.

Předmětem sporu jsou podle informací Sportu peníze. Konkrétně výše obnosu, který klub od BPA dostane. „Finanční podmínky smluv jsou ale pro všechny kluby stejné,“ tvrdí ředitelka agentury Jana Obermajerová. V zákulisí se však proslýchá, že některé mančafty si dovedou dojednat o fous lepší gáži.

Problémy s podpisem nikdy nebyly

Smlouva se skládá z balíku práv a povinností, mimo jiné je v nich stanovena také povinnost na všech stadionech čepovat pivo Radegast, které je sponzorem extraligy. Jenže Motor má podepsanou smlouvu s Budvarem. Výjimku se jim vyjednat nepovedlo, tak licituje o peníze. Podle zjištění Sportu klub přišel na smlouvě s Budvarem o více než deset milionů korun, logicky tak chce s BPA alespoň o něco lepší smlouvu.

Kontrakt s agenturou je běžnou praxí pro všechny kluby. „Není to novinka, tohle pravidlo tu platí řadu let. Mrzí mě, že se to v tomhle případě nějak zadrhlo. Nevím, proč je kolem toho taková diskuze, pro mě je to jasné. Extraliga jako produkt je založena na solidaritě, prodává se jednotně. Je podmínkou účasti v soutěži, aby se práva obchodovala jednotně. Nikdy s tím problémy nebyly,“ říká viceprezident APK Prokop Beneš.

V případě nedohody hrozí Motoru dokonce vyloučení z extraligy. To alespoň v pátek většinově odhlasovaly zbylé kluby soutěže. Pokud České Budějovice nepodepíší, výkonný výbor extraligy jim může ukázat červenou kartu. Řády však o takové možnosti nemluví. Navíc se nedá předpokládat, že by spor vyústil až tímto extrémním mezním řešením.

„Jsem doma v izolaci, takže jednání jsem se neúčastnil. Nikdo za klub tam nebyl. Mám ale informace, že se o něčem takovém jednalo,“ přiznává generální manažer klubu Stanislav Bednařík. „Jsme přijati do extraligy, splnili jsme veškeré podmínky. Máme potvrzenou přihlášku, jsme tedy v lize. Pokud někdo jednal o nás bez nás… nemám oficiální informace. Pravdou ale je, že smlouvu s BPA ještě podepsanou nemáme, stále o ní jednáme,“ dodává.

