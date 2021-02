Hvězdné války bez hvězd. Řešení? Odmítneš nároďák = v lize nehraješ

Entrée k extraligovému šlágru to bylo velkolepé. Až nečekaně. Rozepře v trojúhelníku gigantů. Sparta, Třinec a národní tým. Vítěz sporu o (ne)uvolnění hráčů pro Švédské hry? Sparta. Bez debat. Pustila jen dva hráče, zbytek si ochránila. Na Filipa Pešána udělala dlouhý nos, no a navrch v úterý večer Oceláře porazila 3:2 a navýšila náskok na prvním místě tabulky. Bylo však její chování v pořádku?

„Pro Spartu neplatí podmínky jako pro nás!“ stěžoval si Třinec.

„Domluva byla na uvolnění tří hráčů z obou klubů, což Sparta nedodržela,“ odpovídal reprezentační kouč Filip Pešán. „Žádná dohoda nebyla. Původně měli jet maximálně dva hráči z každého extraligového klubu,“ reagovala generální manažerka Sparty Barbora Snopková-Haberová.

Kde je pravda? Vlastně všude. Podmínky opravdu stejné nebyly, Pražané úmluvu nesplnili a původně měli opravdu podle dohody APK (byť jen ústní) jet maximálně dva hráče z každého města extraligové mapy.

Osobně taky chápu všechny strany. Oceláři chtěli rovné podmínky, reprezentace nejlepší hráče a Sparta si chtěla pošetřit klíčové hráče před nejdůležitější částí roku. Úterní zápas, v němž Třinec vedl už v 9. minutě 2:0, pak za skvělým obratem nakopl kapitán rudých Michal Řepík . Hráč, který národní dres pro zranění odmítl. Tedy oprava: klub jeho nominaci pro zranění odmítl.

„Hrají zápasy s malými zraněními, teď je jediná šance tu pauzu využít a doléčit. Oni chtěli jet, ale omluvil je náš manažer, aby ochránil investici majitele klubu,“ říkal po utkání trenér Josef Jandač směrem k omluvenkám pro Řepíka a Lukáše Rouska.

Jandač si taky elegantně rýpnul do Pešána. Sám prý celou věc nesmyslně nafouknul, byť se choval podobně, když stál na druhé straně lávky – na střídačce Liberce. Taky se mu nechtělo pouštět své top borce. Když se mu to hodilo, dělal sám to, co ho na klubech teď štve.

Jak celé rok co rok opakující se šlamastyce předejít? Zavést pravidlo po vzoru NHL. V zámoří se samozřejmě netýká národních týmů, ale účasti na All-Star Game. Odmítnete se zúčastnit? Fajn, ale jeden ligový zápas si nezahrajete. Největší hvězdy nevyjímaje. Před dvěma lety si takhle na tribuně jedno utkání v civilu odkoukal třeba Alexandr Ovečkin .

Co na to Pešán? „Nechci se k tomu vyjadřovat,“ odpověděl ve středu dopoledne na po tréninku na dotaz tykající se případných trestů.

Řešení je v nedohlednu. Zase utrpěl hokej. Nakonec v očekávaném duelu o první flek scházelo pět hráčů. Hvězdné války byly bohužel bez několika hvězd.