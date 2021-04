Jandačova aura neúspěchu trvá. Sparta se v play off porazila sama

Bílý Tygr Adam Najman tečuje kotouč přesně do brány Matěje Machovského • Pavel Mazáč / Sport

Liberecký útočník Adama Najman tečuje puk do brány sparťana Matěje Machovského • Pavel Mazáč / Sport

Brankář Sparty Matěj Machovský svému týmu do finále nepomohl • Pavel Mazáč / Sport

Trenérský tandem Josef Jandač (vlevo) - Miloslav Hořava Spartu do finále nedovedl • Pavel Mazáč / Sport

Liberečtí hokejisté slaví postup do finále přes Spartu • ČTK / Kamaryt Michal

Liberecký fantom Petr Kváča slaví s parťáky postup do finále play off • Pavel Mazáč / Sport

Liberečtí hokejisté oslavují postup do finále • Pavel Mazáč / Sport

Trenér Liberce Patrik Augusta slaví se svými svěřenci premiérový postup do finále play off • Pavel Mazáč / Sport

Sparťan Roman Horák po vyřazení v sedmém zápase semifinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Liberecký fantom Petr Kváča si zachytá první finále play off • Michal Beránek / Sport

KOMENTÁŘ ONDŘEJE KUCHAŘE | Vítězství v základní části. Konec v semifinále play off, celkové třetí místo. Pro kdekoho by to byl úspěšný rok, ne tak pro Spartu. Jak řekli upřímně hráči po krachu v sedmém utkání, bronz nikoho nezajímá. V Praze se sešel nadupaný tým, který měl vyšší ambice.