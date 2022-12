Ruka ruku myje. Hadamczik hájí neobhajitelný návrh a popírá sám sebe

KOMENTÁŘ ONDŘEJE KUCHAŘE | Copak bude ona plánovaná novinka v juniorském hokeji? Čekalo se leccos. Třeba zúžení extraligy ze čtrnácti na dvanáct týmů. Další zvednutí laťky konkurence. Sám svazový boss Alois Hadamczik navíc právě k tomu roky vybízel, bývalé vedení rád kritizoval. Jenže teď přišel s nápadem juniorskou extraligu rozšířit na šestnáct celků. Najít na tomhle kroku cosi dobrého? Nesvedete to ani s mikroskopem.

Když v červnu před prezidentskými volbami Alois Hadamczik hlasitě agitoval, do českého hokejového rybníka křičel líbivá hesla.

„Hokej je národní sport, patří každému z Čechů! Musíme si zachovat kredit, jméno. Musíme se vrátit zpět k identitě českého hokeje a vychovávat hráče podle našich předků. Deset let jsme si zdřímli. Chybí nám konkurenční prostředí. Doma vychováváme spartakiádní hráče, kteří zpohodlněli a nehrají pod tlakem!“

To jsou všechno slova pozdějšího vítěze voleb a současného pana prezidenta. Pojďme dál. „Po dvanácti letech přemlouvání, po nekonečném období, kdy jsme si vůbec nevěděli rady, jsme snad konečně dostali rozum a přistoupili na vytváření konkurenčního prostředí. Roky jsem přemlouval výkonný výbor, že juniorka musí mít maximálně čtrnáct týmů. Dorost a junioři se musí zabudovávat do mužů přes co nejkvalitnější mládežnické soutěže.“

Jsme v prosinci 2022. Hadamczik sedí na královském stolci sotva půl roku. A na svá předchozí kritická, burcující a zanícená tvrzení jako by zapomněl. I když ne, teď se mu jen nehodí do krámu. Dal jsem ti své slovo? Nevadí, klidně ti dám zase jiné.

Sportovní komisi, kterou