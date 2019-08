Změna je potřeba. A nejen v kleci! Pudilová se musí umět i „prodat“ | iSport.cz

Rvavost, energie, výdrž, zápal. Atributy, které jsou pro úspěšnou kariéru v bojových sportech potřeba a české MMA zápasnici Lucii Pudilové rozhodně nechybí. Nicméně důležité jsou i další složky, které zatím trochu zanedbává.

Nejprve je třeba říci, že pětadvacetiletá rodačka z Příbrami měla v sobotu večer na turnaji UFC on ESPN 5 v souboji s Antoninou Ševčenkovou štěstí. I když prohrála, duel byl vyhlášen zápasem večera, v UFC tak dostane další šanci.

Kdyby ocenění nedostala, pravděpodobnost setrvání v nejprestižnější lize by byla výrazně nižší. V její prospěch mluví i skutečnost, že zápasnic není tolik jako zápasníků. Mužům největší organizace neúspěchy neodpouští mnohem razantněji, neb má k dispozici širší nabídku nových adeptů. Své o tom ví například Viktor Pešta, který dostal stopku právě po třech ztrátách.

Každopádně Češka i přes prohry vždy v kleci předvádí výrazný výkon, je vidět, jak obrovsky je pro boj talentovaná a prahne po výhře. K tomu, aby se ale mohla úspěšně porovnávat s rivalkami ve světě, musí častěji cestovat za kvalitními tréninky a sparingy. Na tom se shodne asi každý, kdo MMA trochu rozumí. Pakliže bych to zjednodušil, běhat v Příbrami po „haldách bolesti“, jak říká kopcům, které ve svém okolí překonává, na dosáhnutí světových vrcholů už nestačí.

Velké persony smíšených bojových umění trénují s těmi nejlepšími, nebo jezdí po celém světě, aby porovnávali síly stále s někým jiným. Jen tak se mohou pořád učit novým technikám, kterých je v tomto sportu nespočet. Pudilové zkrátka nemůžou stačit ti samí lidé na tréninku v té samé tělocvičně. Tím by jedině zakrněla. Je třeba, aby navštěvovala kvalitní americké, britské, polské nebo švédské gymy. Jedině tak udrží krok se světovou špičkou a nebude s ní jen hrdě prohrávat.

Ale ani to samo o sobě nestačí. Chce-li být pro UFC dál co nejvíc zajímavá, určitě je potřeba, aby víc dbala na své promo. Ač je jako česká reprezentantka jediná v nejprestižnější lize, rozhodně se jí nedostává takové popularity, jako jiným bojovníkům, pro něž je americká organizace vzdáleným cílem. Proč? Bylo by možné vinit například média. Ale to by byla trefa mimo terč.

Sám sportovec má být zajímavý, aby si jej ostatní všimli. Musí mít zkrátka co nabídnout. Proč je v České republice nejpopulárnější Karlos Vémola? Protože umí lidi zaujmout, snaží se s fanoušky co nejvíc komunikovat, říká věci, které lidi baví nebo provokují, ale rozhodně nenudí. Vůbec nejslavnějším MMA zápasníkem je irský bouřlivák Conor McGregor, protože dokázal ze všech nejlépe oslovit lidi po celém světě.

Nikdo nemůže po Pudilové samozřejmě chtít, aby předváděla něco podobného, jako uvedení bijci, ale rozhodně může změnit přístup v promování sebe sama. Naučit se sdělovat víc fanouškům, že jsou důležití. Dávat jim o sobě častěji vědět například přes sociální sítě a podobně.

Šampionku nedělá jen chování v kleci, ale i mimo ni. Nejlepší tuzemská bojovnice tak potřebuje nabírat tréninkové zkušenosti v zahraničí, ale také musí vnímat víc vážně své promo a přístup k fanouškům. Bez nich by její milovaný sport nebyl takovým fenoménem. UFC si to uvědomuje moc dobře a měli by si to uvědomovat všichni, kdo chtějí v této lize snů být.