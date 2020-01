Kouzlo krále Conora. McGregor prožil filmový příběh, může se teď změnit? | iSport.cz

Je to boom! Ale ne každému je po chuti... Fanoušek tradičních sportů se možná poslední roky podivuje nad tím, jak prudce stoupl zájem o smíšená bojová umění, tedy MMA. Nyní lze předpokládat, že progres bude pokračovat. Čím to? Vrátil se král novodobých gladiátorů, irský bouřlivák Conor McGregor. A nikdo jiný neumí tak přikládat pod kotlem popularity nového sportovního fenoménu než právě on. Už sám návrat o minulém víkendu stál za to.