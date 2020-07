Liga pro 18 týmů? Co nejméně naštvaných, LFA musí odstranit miny | iSport.cz

Tuhle sezonu nešlo dohrát tak, aby všichni byli spokojení. To jsme začali tušit někdy v půlce března a brzo se to přeměnilo v jistotu. Na snímku fotbalisté českých Budějovic • Pavel Mazáč (Sport)

Tuhle sezonu nešlo dohrát tak, aby všichni byli spokojení. To jsme začali tušit někdy v půlce března a brzo se to přeměnilo v jistotu. Pak už jsme v čase sledovali snahu nalézt takové řešení, které naštve co nejméně lidí. Nebo ještě lépe: naštve co nejméně lidí a nebude u něj hrozit, že ho některá strana napadne skrze paragrafy.