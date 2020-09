Povinná žena ve výkonném výboru. Další nesmysl. Na Oscara!

Valná hromada Fotbalové asociace ČR odmítla, aby napříště ve výkonném výboru měla jisté místo žena. Přesněji řečeno to odmítla moravská komora. Proč? Patrně proto, aby se poměr sil ve VV ještě více nenaklonil pro Romana Berbra. Volné místo by totiž patrně pobrala Dagmar Damkové a jí uvolněný post ve vedení Řídící komise pro Čechy by s jistotou zasedl rovněž Berbrův člověk.

S tímhle uvažováním nemám problém. Sice si myslím, že fotbalový černokněžník má převahu ve výboru tak či tak, ale proč ne, je to legitimní politika.

Co mi vadí, je, že ten podivný scénář se dokola opakuje. Zdeněk Zlámal coby vrchní vyslanec Moravy ve výkonném výboru vše odkýve, vytvoří dojem, že nenastane potíž, a pak bum, valná hromada ukáže jinou – skutečnou – moravskou tvář. Nebo je to naopak mistrná promyšlená taktika? Nemyslím, spíš Zlámalova slabost, nechuť jít do střetu.

Je to ovšem také prohra předsedy Martina Malíka, Romana Berbra i generálního sekretáře Jana Paulyho. Takovou situaci mají - poučeni zkušenostmi - předvídat a pracovat s ní.

Všechno výše řečené mi ovšem přijde jako detail oproti tomu zásadnímu. A tím je samotný fakt, že mají existovat kvóty na to, aby ve výkonném výboru seděla žena, což dále podmiňuje příjem státních dotací či přízeň mezinárodních fotbalových organizací.

Podle Paulyho nepřijetí ukazuje na to, že ještě nejsme připraveni na západní svět. Podle mě to ukazuje na to, že západní svět žene svůj civilizační okruh – pod zástěrkou jakési všeobjímající spravedlnosti, ve skutečnosti však zcela umělé – do těžkého ofsajdu. Což je vlastně špatný příklad, protože po ofsajdu se dá hrát dál. Tohle je jasná červená.

Pro jistotu – ať je klidně celý výbor složený z žen, ale jen když jsou přirozeně zvoleny. Ženou to začíná, ale určitě nekončí. Další přestupní stanice se jmenuje Oscar. Kdo nerozumí, nechť si vyhledá, co všechno musí od roku 2024 splnit film, který se chce o cenu ucházet. Více čtěte ZDE>>>

Takže já svým způsobem tleskám Moravě za to, že tenhle nesmysl zarazila, byť z jiných důvodů. Ale bohužel, to spíš Sisyfos dokoulí svůj balvan na vrchol, než by nakonec napevno žena nezasedla ve výkonném výboru.