Zčásti odkrytý Poborský. Ale červenou ne. Sekretář chyboval nadvakrát

Petr Fousek to označil za nehoráznost. Slavia ukázala Poborskému pomyslnou červenou kartu.

Upřímně, já bych to takhle neviděl. Jestli má někdo červenou dostat, je to právě sekretář Hořejší. Protože to byl on, kdo z vcelku běžné žádosti o schůzku s českými delegáty vyrobil konspirační schůzku.

Vyrobil ji hned nadvakrát.

Zaprvé, nemá co zvát na základě vlastního výběru další hosty - Peltu, Malíka, Šádka, Paulyho.

Zadruhé, familiérním tónem svého mailu – Šádek je v oficiálním dopise vždy Adolf, pane Hořejší, nikoli Áda – vytvořil dojem sektářského setkání.

Proto je potřeba zopakovat, že Poborský nechal pozvat všechny kluby, nikoli pouze spřátelené. I ty, které se hlásí k Vladimíru Šmicerovi či Petru Fouskovi. To nevypadá jako konspirace. To vypadá jako otevřená hra.

Že se schůzka koná v sídle FAČR, tedy na jeho náklady? Obecně chyba, ani jedna dotační koruna navíc nemá letět z asociace. Jenže historicky vzato, takové srazy se konaly před valnými hromadami na Strahově vždy. I ten, o nějž před čtyřmi lety kandidát Petr Fousek tolik stál, ale nedostal se na něj, protože ho tam Roman Berbr nepustil (Berbrův hrubý faul na Fouska, bezpochyby).

O Poborském akce přece jen vypovídá. Až dosud nechtěl prozradit, koho má v zádech. Hořejší, Berbrův kumpán z odposlechů, to výběrem přizvaných bezděky zčásti udělal za něj. Nevypadá to, že by zval Poborského odpůrce.

Petr Fousek a Vladimír Šmicer o setkání dosud nepožádali. Asi by pochodili, protože odmítnutí si lze jen těžko představit. Ale kdo ví, jak by v takovém případě zněl Hořejšího text. Taky tak nadšeně? Ovšem nyní mají, Fousek i Šmicer, možnost o svou účast zažádat. Sotva jim zavřou dveře.